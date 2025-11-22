Άδωνις Γεωργιάδης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Ευτυχώς θεσπίσαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί θα μίλαγε για τον Διαμαντή καμία εβδομάδα»

Με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο ζήτημα της αποχώρησης του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή, ασκώντας δριμεία κριτική τόσο στον ίδιο όσο και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εκμεταλλεύτηκε τον εκλογικό νόμο των κομμάτων, τον οποίο χαρακτήρισε «βρώμικο», για να απομακρύνει εκλεγμένους βουλευτές και να τοποθετήσει στη θέση τους φίλους της, μεταξύ των οποίων —όπως είπε— και «τον σύντροφό της, κ. Καραναστάση».

«Θα ήθελα πραγματικά να έβλεπα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμούσε να αφαιρέσει τη θέση από έναν εκλεγμένο βουλευτή για να διορίσει τη σύζυγό του, τι θα έλεγε τότε η κυρία Πρόεδρος ή οι “αντισυστημικοί” ψηφοφόροι της… υποκριτές!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Συνεχίζοντας, άσκησε κριτική και στον ίδιο τον παραιτηθέντα βουλευτή, λέγοντας πως «αποφάσισε να μας δείξει φεύγοντας πόσο ψώνιο ήταν, αφού ισχυρίστηκε ότι δεν άντεξε τη “βρωμιά” της Βουλής και είπε διάφορα δακρύβρεχτα».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο υπουργός τόνισε πως «αυτός ο διορισμένος σύντροφος-βουλευτής κούνησε το δάχτυλο σε ανθρώπους όλων των κομμάτων, που για να εκλεγούν έχουν λιώσει τα παπούτσια τους στο τρέξιμο, έχουν ιδρώσει και έχουν εκλεγεί από χιλιάδες συμπολίτες τους, ενώ εκείνος δεν είχε λάβει ούτε μία ψήφο», προσθέτοντας σκωπτικά: «Ένα ψώνιο παραπάνω, ένα ψώνιο παρακάτω, δεν χάλασε και ο κόσμος.»

Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πρόσφατη αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σε εκπομπή του MEGA, σχολιάζοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αφιέρωσε «τα 12 από τα 15 λεπτά της ομιλίας της στη Βουλή στον “ήρωα Διαμαντή”». «Της έθιξε τον Διαμαντή της» σημείωσε με ειρωνικό ύφος, υπογραμμίζοντας πως ο κ. Καραναστάσης υπήρξε «διορισμένος και απολύτως εξαφανισμένος βουλευτής, χωρίς καμία αξιομνημόνευτη κοινοβουλευτική παρουσία στα δύο χρόνια της θητείας του».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός σχολίασε: «Ευτυχώς που έχουμε θεσπίσει στη Βουλή τον κόφτη του χρόνου —άλλο ένα “κατόρθωμά” της— γιατί αν δεν υπήρχε, θα μας μιλούσε για τον Διαμαντή και τον “ηρωισμό” του στο Τεπελένι της εκλογικής λίστας για καμιά εβδομάδα συνεχόμενα.»