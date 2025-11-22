Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, κορυφή για την Χάποελ Τελ Αβίβ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στη EuroLeague, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά κορυφής μετά τη νίκη του επί της Παρί με 98-86 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με αυτή την επιτυχία, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 8-4, αφήνοντας πίσω τους την ήττα στο Μιλάνο και δείχνοντας πως παραμένουν διεκδικητές της κορυφής.

Την ίδια ώρα, η Βαλένθια επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα 76-73 «γκρεμίζοντάς» τον από την πρώτη θέση, η Φενέρμπαχτσε πέρασε με άνεση από το Βελιγράδι κερδίζοντας την Παρτιζάν με 99-87, ενώ Βίρτους και Μπασκόνια σημείωσαν εντυπωσιακές νίκες απέναντι σε Μακάμπι και Μπάγερν, αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ με αποφασιστικότητα, όμως η Παρί αιφνιδίασε με καταιγισμό τριπόντων (7/12) και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 21-29. Οι Πειραιώτες, ωστόσο, αντέδρασαν άμεσα. Με επιμέρους σκορ 37-20 στη δεύτερη περίοδο, βρήκαν ρυθμό και ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του αγώνα. Το ματς εξελίχθηκε σε… φεστιβάλ τριπόντων, καθώς συνολικά σημειώθηκαν 29 εύστοχα τρίποντα – 14/32 από τον Ολυμπιακό και 15/37 από την Παρί.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος με 18 πόντους, 4/9 τρίποντα, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα αποτέλεσε τον καταλύτη της ανατροπής. Με συνεχόμενους πόντους και καθοριστικές άμυνες στο φινάλε, οδήγησε την ομάδα του Μπαρτζώκα στη νίκη, διαμορφώνοντας τη διαφορά των 13 πόντων (91-78) λίγο πριν το τέλος. Εξαιρετικός ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Τάισον Ουόρντ πρόσθεσε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Από κοντά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 12 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Πολύτιμος ο Χολ με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ, δίνοντας λύσεις στη ρακέτα, ενώ ο Μιλουτίνοφ συνέβαλε με 7 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ, με 6 ασίστ και καθοριστικό τρίποντο στο 84-75, σφράγισε την επιστροφή του Ολυμπιακού στις επιτυχίες.

Από την Παρί ξεχώρισε ο Τζάστιν Ρόμπινσον, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και 7/10 τρίποντα, βάζοντας δύσκολα στην ελληνική ομάδα. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ και κορυφαίο της EuroLeague, Ναντίρ Ιφί, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ενώ ο Ολυμπιακός στερήθηκε τις υπηρεσίες του Σακίλ ΜακΚίσικ. Επόμενη δοκιμασία για τους Πειραιώτες είναι ο Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι, στις 26 Νοεμβρίου (20:30).

Στη Βαλένθια, η τοπική ομάδα λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα με 76-73, υποχρεώνοντας τη σερβική ομάδα στην πτώση από την κορυφή της κατάταξης. Με όπλο την άμυνά της, που ανάγκασε τους Σέρβους σε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, η Βαλένθια έκλεισε το ημίχρονο στο +10 (49-39). Ο Αστέρας επέστρεψε προσωρινά με σερί 14-3, όμως ένα κρίσιμο τρίποντο του Μπαντιό (72-67) έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Ισπανών. Κορυφαίος ο Μπράνκου Μπαντιό με 16 πόντους και 3/4 τρίποντα, ενώ ο Μίλερ-Μάκινταϊρ ξεχώρισε για τους Σέρβους με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η Βίρτους Μπολόνια έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κερδίζοντας εύκολα με 99-89. Οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-6, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 26 πόντους με 8/15 τρίποντα. Η Μακάμπι, που παρέμεινε ουραγός με 3-9, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, παρά την καλή εμφάνιση του Μάρτσιο Σάντος (19 πόντοι).

Στο Βελιγράδι, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε καθαρά της Παρτιζάν με 99-87, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της και ανεβαίνοντας στο 7-5. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε τη «μονομαχία» από τον άλλοτε μέντορά του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με την ομάδα του να κυριαρχεί από το ξεκίνημα χάρη στην ασφυκτική άμυνα και τα 15/29 τρίποντα. Πρώτος σκόρερ ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ για τους Σέρβους διακρίθηκε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 27 πόντους.

Τέλος, στη Βιτόρια, η Μπασκόνια συνέτριψε την Μπάγερν Μονάχου με 95-73, επιστρέφοντας στις νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-8. Οι Βάσκοι ανέτρεψαν πλήρως το -12 της πρώτης περιόδου, σφίγγοντας την άμυνα και περιορίζοντας τους Βαυαρούς σε μόλις 47 πόντους στα τρία επόμενα δεκάλεπτα. Κορυφαίος ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 18 πόντους, ενώ για την Μπάγερν ξεχώρισε ο Αντρέας Ομπστ με 14.

Τα αποτελέσματα

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 52-84

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 103-82

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-73

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-99

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός–Παρί (Γαλλία) 98-86

Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-73

Παρτιζάν (Σερβία)– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 87-99

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-89

Βαλένθια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 76-73

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)