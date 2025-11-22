Ιωάννινα: Δύσκολη η νύχτα στα Βόρεια Τζουμέρκα – Εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς

Ιωάννινα: Δύσκολη η νύχτα στα Βόρεια Τζουμέρκα – Εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς

Μάχη μέσα στη νύχτα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δίνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής, καθώς τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία είναι τεράστια. Καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, κομμένοι δρόμοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε ανακοίνωση του ο Δήμος πριν λίγο, ενημερώνει τους κατοίκους, πως λόγω των εκτεταμένων καταστροφών δεν είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση άμεσα σε όλα τα χωριά.

«Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν είναι εφικτή για σήμερα. Όσα χωριά εξυπηρετούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ ‘Αρτας, θα παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα επιχειρήσουν τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών».

Παράλληλα απευθύνει έκκληση στους δημότες να μην μετακινούνται: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη… Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Ο,τι χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες ή τα άτομα τρίτης ηλικίας θα τα πηγαίνουμε σπίτι… Να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους στο Βοήθεια στο Σπίτι, τους προέδρους των Δ.Κ και τους αντιδημάρχους… για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων».

Από στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στο Άραχθο ποταμό.

Χωρίς ηλεκτρικό και νερό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς ‘Αρτας, οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό και 2 επισκέπτες. Ο δρόμος προς την κοινότητα, έχει υποστεί σε πολλά σημεία κατολισθήσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει κάποιο μηχάνημα.

Ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Όπως λέει πρόσβαση προς το κατάλυμα δεν υπάρχει από το πρωί, καθώς κατέρρευσε ο δρόμος που το συνδέει με τον επαρχιακό, ο οποίος επίσης έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από καθιζήσεις, φερτά υλικά καταπτώσεις βράχων και δένδρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

