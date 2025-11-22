Ντόναλντ Τραμπ: Θα βοηθήσουμε τον Ζοχράν Μαμντάνι να κάνει τη Νέα Υόρκη μια «ισχυρή και πολύ ασφαλή» πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και υποσχέθηκε ότι θα «βοηθήσει» ώστε η πόλη να γίνει «ισχυρή και πολύ ασφαλής». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλά για μια «πολύ παραγωγική συνάντηση», τονίζοντας ότι ενώνει τις δύο πλευρές η κοινή επιθυμία να προχωρήσει η πόλη μπροστά.

Ο Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο: «Μόλις είχαμε μια σπουδαία… πολύ παραγωγική συνάντηση. Έχουμε ένα κοινό. Θέλουμε η πόλη μας αυτή, που αγαπάμε, να τα πάει πολύ καλά». Με τον ίδιο να έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» στην προεκλογική περίοδο, η αλλαγή τόνου ήταν εμφανής, καθώς σημείωσε ότι περιμένει από τον νέο δήμαρχο να αποδειχθεί «εξαιρετικός». «Νομίζω ότι θα έχετε, το ελπίζω, έναν εξαιρετικό δήμαρχο. Όσο πιο επιτυχημένος θα είναι αυτός, τόσο πιο ευχαριστημένος θα είμαι εγώ. Θα τον βοηθήσουμε να κάνει το όνειρο όλων πραγματικότητα, να έχουμε μια ισχυρή και πολύ ασφαλή Νέα Υόρκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός δήμαρχος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση είχε ουσιαστικό περιεχόμενο παρά τις πολιτικές διαφορές.