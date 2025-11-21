Αναστασία: «Όταν πιστεύεις στον Θεό δεν έχεις να φοβάσαι κάτι – Αυτό που ζω αυτή την στιγμή είναι θαύμα»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έδωσε η Αναστασία, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11). Η αγαπημένη τραγουδίστρια, έκανε μία συγκινητική αναφορά στη γιαγιά της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, ενώ μίλησε και για το θαύμα που ζει αυτή τη στιγμή, μέσα από την επαγγελματική της ενασχόληση με τον κόσμο της μουσικής.

Μεταξύ άλλων, η Αναστασία είπε στη συνέντευξή της πως: «Από εκεί που τραγουδούσα στο μπάνιο μου, είχα να βγάλω ένα πρόγραμμα μίας ώρας και σαράντα λεπτών. Πήγαιναν να μου κοπούν τα πόδια, αλλά εγώ ταυτόχρονα το έπαιζα πάρα πολύ άνετη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί έχεις αυτή την άγνοια κινδύνου. Βγαίνεις στο κοινό και λες “ό,τι είναι να γίνει τώρα”».

Μιλώντας για την γιαγιά της, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως: «Η γιαγιά μου τραγουδούσε όλη την ώρα, δεν σταματούσε ποτέ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να είμαι πάνω στα πόδια της και να μου τραγουδάει το “Βρε μελαχρινάκι”. Όλοι έχουμε έναν άγγελο δίπλα μας, εγώ έχω έξτρα την γιαγιά μου, και ειδικά όταν πιστεύεις στον Θεό δεν έχεις να φοβάσαι κάτι».

«Αυτό που ζω αυτή την στιγμή είναι θαύμα. Είμαι ένα κορίτσι από τα Μέγαρα… Εγώ πίστευα ότι το να πάω από τα Μέγαρα στην Αθήνα ήταν κάτι πολύ ουάου. Έχω την ευλογία να ανεβαίνω πάνω σε μία σκηνή, να τραγουδάω και να μοιράζομαι αυτό που έχω εγώ μέσα μου. Για μένα είναι μοναδικό, είναι θαύμα!», πρόσθεσε.

