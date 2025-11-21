Γιώργος Παπαδόπουλος: «Η Γαλάτεια είναι αυστηρός κριτής απέναντί μου – Η γυναίκα έχει πάντα δίκιο εννοείται»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Παπαδόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/giorgospapadopoulosofficial

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι μαζί από το 2016, και έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο γιοι τους, ο επτά ετών Άγγελος και ο τεσσάρων ετών Ιορδάνης. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ο τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σύζυγό του και το ενδεχόμενο να τους δούμε τηλεοπτικά κάπου.

Αναφερόμενος στη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, ο Γιώργος Παπαδόπουλος απάντησε: «Η Γαλάτεια είναι αυστηρός κριτής απέναντί μου. Γενικά θα μου πει την αλήθεια κι αυτό θέλω κι εγώ», αλλά, όπως είπε, «δεν τολμάω να της πω την αλήθεια». «Οι σχέσεις, ο γάμος, χρειάζονται υποχωρήσεις, συμβιβασμούς. Η γυναίκα έχει πάντα δίκιο εννοείται!», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ερώτηση για το αν δέχονται τηλεοπτικές προτάσεις, ο τραγουδιστής απάντησε: «Μας έχουν γίνει διάφορες προτάσεις για διάφορα project. Κάποια μας ταιριάζανε, κάποια όχι. Κάποια τα συζητήσαμε, κάποια δεν τα συζητήσαμε. Απλά θεωρώ ότι μας ταιριάζει, δηλαδή μας βλέπω να το κάνουμε».

