Σοφία Παυλίδου: Η εξομολόγηση για την επέμβαση στο στήθος – «Ήταν μια περίπλοκη διαδικασία που αφορούσε και θέματα υγείας»

Με μία ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, η Σοφία Παυλίδου την Παρασκευή (21/11) αποκάλυψε πως πριν από οκτώ μήνες υποβλήθηκε σε επέμβαση στο στήθος της. Η ηθοποιός, στη δημοσίευσή της αναφέρθηκε στο προσωπικό της αυτό «ταξίδι» και εξομολογήθηκε πως μπήκε στη συγκεκριμένη χειρουργική διαδικασία όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και για θέματα υγείας.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Παυλίδου στο post της δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε μαζί με τον γιατρό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Ύστερα από 8 μήνες από την επέμβαση στο στήθος μου, νιώθω πλέον έτοιμη να μοιραστώ την εμπειρία μου και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό μου, Δρ. Άγγελο Καρατζιά. Η επέμβαση δεν ήταν μόνο αισθητική, ήταν μια περίπλοκη διαδικασία που αφορούσε και θέματα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, ο γιατρός μου χειρίστηκε κάθε στάδιο με απόλυτη επαγγελματικότητα, τεχνική αρτιότητα και πραγματική γνώση του αντικειμένου του.

Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό — πολύ καλύτερο απ’ όσο θα μπορούσα να φανταστώ — και αυτό οφείλεται στην εμπειρία, την ακρίβεια και την αφοσίωσή του. Πέρα όμως από το ιατρικό κομμάτι, αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά ήταν ο ανθρώπινος τρόπος του. Ήταν δίπλα μου σε κάθε απορία, σε κάθε αγωνία πριν και μετά την επέμβαση. Πάντα διαθέσιμος, πάντα πρόθυμος να απαντήσει στα μηνύματα μου, να με στηρίξει και να με ηρεμήσει.

Το να αισθάνεσαι καλά στο σώμα σου είναι θεμέλιο της αυτοπεποίθησης — και όταν κάτι σε ενοχλεί, όσο “μικρό” κι αν φαίνεται, μπορεί να σε επηρεάζει πολύ. Σήμερα νιώθω όχι μόνο ανακουφισμένη αλλά έχω και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτό το χρωστάω σε εκείνον».