Θύμα διαδικτυακής απάτης o Γιώργος Αλκαίος: «Χρησιμοποιεί το όνομά μου και τις φωτογραφίες μου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Αλκαίος

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γιώργος Αλκαίος. Ο τραγουδιστής πριν από λίγες ώρες δημοσιοποίησε το γεγονός, με μία ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ενημερώσει και να προστατέψει τους θαυμαστές του.

Ο καλλιτέχνης στο story που έκανε στο Instagram προφίλ του, ανέβασε μία συνομιλία που είχε ένας θαυμαστής του με επιτήδειο, ο οποίος δημιουργώντας έναν ψεύτικο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησε να τον πείσει ότι είναι ο πραγματικός Γιώργος Αλκαίος.

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Αλκαίος έγραψε: «Προσοχή-Ψεύτικο προφίλ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κυκλοφορεί ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τις φωτογραφίες μου, προσποιούμενο ότι είμαι εγώ και ζητώντας χρήματα.

Το προφίλ αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εξαπατηθείτε ή δώσετε χρήματα.

Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε και κάντε report/block το προφίλ. Ευχαριστώ για την προσοχή και τη στήριξη!».

Γιώργος Αλκαίος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
13:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πέτρος Κωστόπουλος: «Με έχουν πιάσει κι εμένα, μου πήραν τη μηχανή» – Η αποκάλυψη με αφορμή το περιστατικό με τη Δήμητρα Ματσούκα

Ο Πέτρος Κωστόπουλος σχολιάζοντας την περιπέτεια της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία συνελήφθη καθώ...
12:10 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Χάρης Λεμπιδάκης: Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Μαρτίκα – Με συγκίνησε η αντίδραση της μητέρας του Παντελή Παντελίδη

Ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Παντελή Παντελίδη, ρωτήθηκε για όσα είδαν τ...
10:24 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Όλγα Κιουρτσάκη: Η έκπληξη που της ετοίμασε η μητέρα της, Άντζελα Δημητρίου για τα γενέθλιά της – Δείτε βίντεο

Η Όλγα Κιουρτσάκη έκλεισε τα 39 και γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα....
01:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Κέβιν Κόστνερ: Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε σειρά

Ο Κέβιν Κόστνερ, μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του από τη δημοφιλή σειρά «Yellowstone», ετ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα