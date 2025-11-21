Θύμα διαδικτυακής απάτης o Γιώργος Αλκαίος: «Χρησιμοποιεί το όνομά μου και τις φωτογραφίες μου…»

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γιώργος Αλκαίος. Ο τραγουδιστής πριν από λίγες ώρες δημοσιοποίησε το γεγονός, με μία ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ενημερώσει και να προστατέψει τους θαυμαστές του.

Ο καλλιτέχνης στο story που έκανε στο Instagram προφίλ του, ανέβασε μία συνομιλία που είχε ένας θαυμαστής του με επιτήδειο, ο οποίος δημιουργώντας έναν ψεύτικο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησε να τον πείσει ότι είναι ο πραγματικός Γιώργος Αλκαίος.

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Αλκαίος έγραψε: «Προσοχή-Ψεύτικο προφίλ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κυκλοφορεί ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τις φωτογραφίες μου, προσποιούμενο ότι είμαι εγώ και ζητώντας χρήματα.

Το προφίλ αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εξαπατηθείτε ή δώσετε χρήματα.

Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε και κάντε report/block το προφίλ. Ευχαριστώ για την προσοχή και τη στήριξη!».