Εριέττα Μανούρη: «Αυτό με κατέβαλε πάρα πολύ ψυχολογικά, είχα κρίσεις πανικού…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Εριέττα Μανούρη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11). Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δύσκολη συνεργασία που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, περιγράφοντας το πώς τα όσα βίωνε τότε την είχαν επηρεάσει. Μάλιστα, η καλλιτέχνις δήλωσε πως αυτά που έζησε ήταν ένα «μάθημα» και εξήγησε τον λόγο.

«Έχω υπάρξει σε δύσκολη συνεργασία και αυτό με κατέβαλε πάρα πολύ ψυχολογικά. Είχα κρίσεις πανικού, δεν ήθελα να πάω στη δουλειά μου», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της η Εριέττα Μανούρη.

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Αλλά πείσμωσα και τα έβγαλα εις πέρας. Θεωρώ ότι ήταν ένα μάθημα, γιατί από δω και πέρα έχω αλλάξει τα κριτήριά μου και όσο καλό κι αν μου φαίνεται το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, για μένα πια, το νούμερο ένα είναι οι άνθρωποι!».