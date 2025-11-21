Δανάη Μιχαλάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Δύο χρόνια αγάπης…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μιχαλάκη
Φωτογραφία: Instagram/danae_michalaki

Τα δεύτερα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα (21/11) η κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου. Το παιδί των δύο καλλιτεχνών γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 2023, και η ευτυχισμένη μητέρα θέλησε, πριν από λίγες ώρες, να κάνει μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημόσια στον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της και συνάδελφό της.

Στη δημοσίευσή της, η Δανάη Μιχαλάκη ανέβασε μία νέα φωτογραφία της κόρης της, στην οποία βλέπουμε το μικρό παιδάκι να κρατάει ένα μπαλόνι απ’ αυτά που έχουν στολιστεί για τα γενέθλιά της.

«2. Δύο χρόνια αγάπης! Δύο χρόνια μαζί σου!», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της η αγαπημένη ηθοποιός.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Γκαράζ», η Δανάη Μιχαλάκη είχε εξομολογηθεί πως: «Νιώθω ότι ξαναγεννήθηκα και εγώ με την κόρη μου. Δεν είναι τυχαίο που λένε “τώρα είμαι σε άλλον κόσμο”. Νιώθω ότι είμαι στον δικό της κόσμο αυτή τη στιγμή. Όσο μεγαλώνει και μαθαίνει, και εγώ θα είμαι στην ίδια φάση. Ναι μεν πρέπει να της μάθω, αλλά και εκείνη θα μου μάθει. Νιώθω σαν να το έκανα πάντα. Ήθελα πάντα να κάνω παιδί. Είμαι τρελά ερωτευμένη, είμαι τρελαμένη».

