Ναύπλιο: 10χρονος έζησε τον πανικό από μέλος της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Παρέδωσε όλα τα κοσμήματα της μητέρας του

Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της δράσης σπείρας τηλεφωνικών απατεώνων που δρούσε σε όλη τη χώρα, με ένα συγκλονιστικό περιστατικό να σημειώνεται στο Ναύπλιο, όπου θύμα τους έπεσε ένα 10χρονο παιδί. Οι επιτήδειοι κατάφεραν να το παραπλανήσουν, οδηγώντας το σε μια τρομακτική εμπειρία που συγκλονίζει.

Το παιδί βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε ότι ήταν γνωστός της οικογένειας. Με ψεύτικη ιστορία, του είπε πως η μητέρα του είχε τραυματιστεί σοβαρά και πως έπρεπε να παραδώσει όλα τα κοσμήματά της, για να καλυφθούν –δήθεν– τα έξοδα του νοσοκομείου. Ο μικρός, μέσα στον πανικό του, πίστεψε τα λόγια του δράστη και έδωσε ό,τι πολύτιμο βρήκε στο σπίτι.

Σύμφωνα με τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ο 10χρονος φαίνεται να ψάχνει απεγνωσμένα στα συρτάρια, ενώ ο απατεώνας τον περιμένει έξω, στο μπαλκόνι του υπερυψωμένου ισογείου όπου διαμένει η οικογένεια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το παιδί του παραδίδει στο χέρι τα κοσμήματα και εκείνος φεύγει ανενόχλητος.

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν: «Έτρεμε ολόκληρος, είχε ασπρίσει, έκλαιγε, φώναζε “μπαμπά, μπαμπά”». Όπως εξήγησε, ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου της οικογένειας είναι απόρρητος, γεγονός που έκανε τον μικρό να πιστέψει ότι καλούσε ο πατέρας ή η μητέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο, με τον δράστη να συλλαμβάνεται αρχικά και να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η οικογένεια παρέμενε σε καθεστώς φόβου. Λίγο καιρό αργότερα, ο ίδιος συνελήφθη ξανά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της πολυμελούς σπείρας, που είχε εξαπλώσει τη δράση της σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

