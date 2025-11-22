Κέβιν Κόστνερ: Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε σειρά

Ο Κέβιν Κόστνερ, μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του από τη δημοφιλή σειρά «Yellowstone», ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη με έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Σύμφωνα με το Deadline, ο βραβευμένος ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον Μπιλ Κλίντον σε μια νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «United».

Η σειρά, που αναμένεται να έχει διεθνή απήχηση, θα είναι μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλευρό του Κόστνερ θα βρεθεί και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, όχι ως ηθοποιός αλλά ως εκτελεστικός παραγωγός, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πρότζεκτ που φιλοδοξεί να συνδυάσει πολιτική, δράμα και ανθρώπινες ιστορίες με παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Αν επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Κόστνερ, θα πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της χρονιάς στη διεθνή τηλεόραση, καθώς ο Αμερικανός σταρ επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά σε έναν ρόλο που συνδυάζει ιστορική βαρύτητα και δραματική ένταση.