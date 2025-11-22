Κέβιν Κόστνερ: Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε σειρά

Enikos Newsroom

lifestyle

Κέβιν Κόστνερ: Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε σειρά

Ο Κέβιν Κόστνερ, μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του από τη δημοφιλή σειρά «Yellowstone», ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη με έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Σύμφωνα με το Deadline, ο βραβευμένος ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον Μπιλ Κλίντον σε μια νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «United».

Η σειρά, που αναμένεται να έχει διεθνή απήχηση, θα είναι μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλευρό του Κόστνερ θα βρεθεί και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, όχι ως ηθοποιός αλλά ως εκτελεστικός παραγωγός, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πρότζεκτ που φιλοδοξεί να συνδυάσει πολιτική, δράμα και ανθρώπινες ιστορίες με παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Αν επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Κόστνερ, θα πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της χρονιάς στη διεθνή τηλεόραση, καθώς ο Αμερικανός σταρ επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά σε έναν ρόλο που συνδυάζει ιστορική βαρύτητα και δραματική ένταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
13:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πέτρος Κωστόπουλος: «Με έχουν πιάσει κι εμένα, μου πήραν τη μηχανή» – Η αποκάλυψη με αφορμή το περιστατικό με τη Δήμητρα Ματσούκα

Ο Πέτρος Κωστόπουλος σχολιάζοντας την περιπέτεια της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία συνελήφθη καθώ...
12:10 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Χάρης Λεμπιδάκης: Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Μαρτίκα – Με συγκίνησε η αντίδραση της μητέρας του Παντελή Παντελίδη

Ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Παντελή Παντελίδη, ρωτήθηκε για όσα είδαν τ...
10:24 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Όλγα Κιουρτσάκη: Η έκπληξη που της ετοίμασε η μητέρα της, Άντζελα Δημητρίου για τα γενέθλιά της – Δείτε βίντεο

Η Όλγα Κιουρτσάκη έκλεισε τα 39 και γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα....
00:00 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σωτήρης Τζεβελέκος: «Γνώρισα τη γυναίκα μου στο σπίτι του Σακελλάριου, από το ΄72 είμαστε μαζί»

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής 21/11 στο «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε μ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα