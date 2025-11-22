Καλλιθέα: Διπλή επίθεση σε ηλικιωμένη – Την έριξε κάτω και της άρπαξε την αλυσίδα – Βίντεο ντοκουμέντο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλλιθέα: Διπλή επίθεση σε ηλικιωμένη – Την έριξε κάτω και της άρπαξε την αλυσίδα – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ και οργή προκαλεί η διπλή επίθεση που δέχτηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Καλλιθέα, από έναν άνδρα που δεν δίστασε να τη ληστέψει δύο φορές μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Η γυναίκα περπατούσε αμέριμνη στον δρόμο, κρατώντας τα ψώνια της και επιστρέφοντας στο σπίτι της, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση. Ο δράστης την πλησίασε, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ήταν μόνη και ευάλωτη, και με μια αστραπιαία κίνηση τής άρπαξε τα πράγματα. Από την τρομάρα της, η ηλικιωμένη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πεζοδρόμιο, ενώ ο άνδρας απομακρύνθηκε γρήγορα.

Ωστόσο, η φρίκη δεν σταμάτησε εκεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ο ληστής γύρισε πίσω στο σημείο και άρπαξε από τον λαιμό της γυναίκας την αλυσίδα που φορούσε. Στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας την ηλικιωμένη πεσμένη και σοκαρισμένη στον δρόμο. Παρά το χτύπημα και το σοκ, η γυναίκα κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της και να συνεχίσει την πορεία της.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για μέλος σπείρας που ληστεύει ηλικιωμένους στην περιοχή, κυρίως αρπάζοντας χρυσές αλυσίδες. Παράλληλα, ζητά από μάρτυρες ή πολίτες που ενδεχομένως είδαν το περιστατικό να επικοινωνήσουν με τις αρχές, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύ...
15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα