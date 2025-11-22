Καλλιθέα: Διπλή επίθεση σε ηλικιωμένη – Την έριξε κάτω και της άρπαξε την αλυσίδα – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ και οργή προκαλεί η διπλή επίθεση που δέχτηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Καλλιθέα, από έναν άνδρα που δεν δίστασε να τη ληστέψει δύο φορές μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Η γυναίκα περπατούσε αμέριμνη στον δρόμο, κρατώντας τα ψώνια της και επιστρέφοντας στο σπίτι της, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση. Ο δράστης την πλησίασε, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ήταν μόνη και ευάλωτη, και με μια αστραπιαία κίνηση τής άρπαξε τα πράγματα. Από την τρομάρα της, η ηλικιωμένη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πεζοδρόμιο, ενώ ο άνδρας απομακρύνθηκε γρήγορα.

Ωστόσο, η φρίκη δεν σταμάτησε εκεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ο ληστής γύρισε πίσω στο σημείο και άρπαξε από τον λαιμό της γυναίκας την αλυσίδα που φορούσε. Στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας την ηλικιωμένη πεσμένη και σοκαρισμένη στον δρόμο. Παρά το χτύπημα και το σοκ, η γυναίκα κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της και να συνεχίσει την πορεία της.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για μέλος σπείρας που ληστεύει ηλικιωμένους στην περιοχή, κυρίως αρπάζοντας χρυσές αλυσίδες. Παράλληλα, ζητά από μάρτυρες ή πολίτες που ενδεχομένως είδαν το περιστατικό να επικοινωνήσουν με τις αρχές, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη.