Γιώργος Μπαρτζώκας για το Ολυμπιακός – Παρί: «Είμαι χαρούμενος γιατί το θεωρούσα επικίνδυνο ματς»

Ικανοποιημένος και χαρούμενος παρουσιάστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα αποτέλεσμα που κρατά τους «ερυθρόλευκους» ψηλά στη Euroleague.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του αγώνα, εξηγώντας πως η γαλλική ομάδα αποτελεί έναν δύσκολο και επικίνδυνο αντίπαλο, λόγω του ρυθμού και του στυλ παιχνιδιού της. Όπως είπε, η Παρί μπήκε δυνατά και με εξαιρετικά ποσοστά στην αρχή, κάτι που έκανε το ματς απαιτητικό από το πρώτο λεπτό.

«Είμαι χαρούμενος γιατί το θεωρούσα επικίνδυνο ματς. Είναι μία ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό, σούταρε πολύ καλά στην αρχή, πέτυχε 30 πόντους στην πρώτη περίοδο, 50 στο πρώτο ημίχρονο. Ποτέ δεν είσαι ήρεμος όταν παίζεις μαζί τους. Είχαμε νομίζω 24 ασίστ για 12 λάθη. Επιτέλους, παίξαμε ολοκληρωμένο παιχνίδι σαν ομάδα. Είχαμε hustle, physicality στην άμυνα. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψηλά στην Euroleague», δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της Nova.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και σε παίκτες που ξεχώρισαν, τονίζοντας πως η επιτυχία ήρθε μέσα από συλλογική προσπάθεια: «Ήταν ομαδική προσπάθεια. Ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο ματς. Ήταν θέμα χρόνου να βρει τον εαυτό του. Ο Ουόκαπ είχε κρίσιμες φάσεις σε άμυνα και επίθεση στο τέλος. Όλη η ομάδα βοήθησε στο να κερδίσουμε».