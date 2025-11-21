Τραγωδία στον Πειραιά: 30 λεπτά πάλευαν στο νοσοκομείο για να σώσουν την 13χρονη που πνίγηκε με τοστ – «Μου ‘φαγαν το παιδί» ούρλιαζε ο πατέρας της 

Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στον Πειραιά, όταν ένα κορίτσι μόλις 13 ετών έχασε τη ζωή του σε ειδικό σχολείο, καθώς πνίγηκε από το τοστ που έτρωγε την ώρα του δεκατιανού. Η κινητοποίηση ήταν τεράστια, όχι μόνο από το σχολείο, αλλά γιατροί από το Κέντρο Υγείας της περιοχής και από διπλανό Διαγνωστικό Κέντρο έτρεξαν για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι. Τα όσα περιγράφουν η γιαγιά του κοριτσιού, αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και ένας καρδιολόγος συγκλονίζουν.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο πατέρας της 13χρονης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Τι ισχυρίστηκε ο εκπαιδευτικός

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να έχει καταθέσει στην αστυνομία ο εκπαιδευτικός που είχε την ευθύνη για το παιδί, όλα έγιναν λίγο μετά το διάλειμμα όταν ξεκίνησε η ώρα της σίτισης. Η 13χρονη, μαζί με ακόμα δύο παιδιά πήγαν στο χώρο όπου τρώνε το δεκατιανό τους, με παρόντες τον εκπαιδευτικό, μια νοσηλεύτρια κι ένα ακόμη άτομο, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η 13χρονη έτρωγε ένα τοστ και μάλιστα της το είχαν κόψει σε μικρά κομματάκια για να μην πνίγει. Ενώ το παιδί άρχισε να τρώει ξαφνικά μελάνιασε. Όπως περιέγραψε ο εκπαιδευτικός, τηρήθηκε κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όταν έφτασαν στο σημείο και οι γιατροί το παιδί φέρεται να έβγαλε ένα μέρος της τροφής.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο εκπαιδευτικός κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, ενώ εξηγήσεις έχουν δώσει στις Αρχές η νοσηλεύτρια, ο διευθυντής και αναμένεται να οδηγηθεί στις Αρχές και ο καρδιολόγος που έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο μέχρι το Κρατικό της Νίκαιας.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για αιφνίδιο θάνατο, ωστόσο θα ληφθούν κι άλλες καταθέσεις. Ό, τι νέο προκύψει θα ενημερωθεί η εισαγγελέας.

Καρέ καρέ ο αγώνας δρόμου για να σωθεί η 13χρονη

Στο βίντεο που δημοσιεύει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, καταγράφεται ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που μπήκε ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου στον Πειραιά. Το ρολόι δείχνει δέκα και τριάντα οκτώ.

Αμέσως μετά, όπως φαίνεται στο βίντεο, μοτοσυκλέτα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περνάνε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Κατευθύνονται προς το Ειδικό Σχολείο για να παραλάβουν την 13χρονη μαθήτρια που πνίγηκε με το τοστ, την ώρα του δεκατιανού.

Ραγίζει καρδιές η γιαγιά της άτυχης 13χρονης

Συγκλονισμένη η γιαγιά της άτυχης ανήλικης, περιγράφει πως έμαθε τα άσχημα νέα για την εγγονούλα της. «Με πήρε ο γαμπρός μου και μου είπε, μου ούρλιαζε το πρωί: “μου ‘φαγαν την Ειρήνη, μου ‘φαγαν την Ειρήνη”. ” Τι λες”, βρε του λέω. “Μου πνίγηκε, πνίγηκε η Ειρήνη στο σχολείο”», ήταν τα λόγια της γιαγιάς του κοριτσιού.

Υπενθυμίζεται ότι όταν το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του, στο 2ο Ειδικό Σχολείο επικράτησε πανικός. Η νοσηλεύτρια του σχολείου ξεκίνησε να δίνει πρώτες βοήθειες και ταυτόχρονα ο διευθυντής κάλεσε το ΕΚΑΒ. Σημειώνεται ότι άνθρωποι έτρεξαν να βοηθήσουν ακόμα και από το διπλανό Διαγνωστικό Κέντρο.

«Το παιδί έβγαζε συνέχεια τροφή»

Από την μεριά του, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε όσα έζησε: «Ήρθαν 2 άτομα από το σχολείο να μας ζητήσουν βοήθεια. Δικός μας καρδιολόγος και νοσηλεύτρια μαζί με απινιδωτή τρέξανε στο παιδί. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί έβγαζε συνέχεια τροφή. Είχε φτάσει στους πνεύμονες».

«Όταν έφτασα, ήταν σε ανακοπή το παιδί. Έκανα συμπιέσεις και ακολούθησα το πρωτόκολλο της καρδιακής ανακοπής. Μπήκα στο ασθενοφόρο. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο ενώ δεν ήταν σε εφημερία μας περίμεναν 20 άτομα. Άνοιξαν οι κλινικές. Παιδιατρική χειρουργική, όλα. Στο νοσοκομείο παλεύαμε 30 λεπτά. Το παιδί δεν επανερχόταν», τόνισε από την πλευρά του ο καρδιολόγος του Κέντρου Υγείας για να επαναφέρει το παιδί.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Συγκεκριμένα, στην ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ότι: «Πλήρως στελεχώμενο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία ήταν το Σχολείο Πειραιά όπου συνέβη η τραγωδία με το 13χρονο κοριτσάκι.

Με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, όπου νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό πνιγμού της 13χρονης μαθήτριας, από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζονται τα εξής:

Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού, 1 νοσηλευτής, 1 λογοθεραπευτής, 1 εργοθεραπευτής, 1 φυσικοθεραπευτής, 2 ψυχολόγοι, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής, 1 μουσικός ειδικής αγωγής, 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής, 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής, 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωινής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκα και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας».

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, μία μητέρα, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, επεσήμανε πως το δικό της παιδί είναι 10 ετών, «είχε άλλο ένα 13χρονο κορίτσι μέσα στην τάξη. Συνολικά ήταν 3 παιδιά στην τάξη. Και ήξερα ότι ήταν ένα 13χρονο κοριτσάκι εκεί, οπότε λογικά θα ήταν αυτό το παιδί».

Παράλληλα, έκανε λόγο για υποστελέχωση, αφού «δασκάλους έχει, βοηθούς δεν έχει. Μία βοηθό έχει όλο το σχολείο και νομίζω δύο νοσηλευτές. Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε μας είπαν “ελάτε να πάρετε τα παιδιά σας”».