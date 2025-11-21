Κακοκαιρία: «Πνίγηκε» η δυτική Ελλάδα από τις έντονες βροχοπτώσεις – Πάνω από 350 κλήσεις στην Πυροσβεστική, πού σημειώθηκαν κατολισθήσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, τα οποία σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ μέσα σε λίγες ώρες έπεσε το ένα τρίτο της βροχής όλου του χρόνου.

Μπαράζ μηνυμάτων εστάλησαν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου από το «112» σε Ιωάννινα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Άρτα και Τρίκαλα, ενημερώνοντας για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Σημειώνεται ότι το ίδιο ισχύει και για την βόρεια Κέρκυρα.

Μεγάλα τα ύψη βροχής στην Ήπειρο – 280 χιλιοστά βροχής στα Λεπιανά Άρτας

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν στην Ήπειρο την Παρασκευή 21/11.

Συγκεκριμένα, στα Λεπιανά Άρτας έχουν καταγραφεί 279.6 χιλιοστά βροχής. Λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται και με την κακοκαιρία ο σταθμός δεν εμφανιζόταν στους χάρτες των προηγούμενων ανακοινώσεων της ημέρας. Σημειώνεται ότι λόγω της διακοπής επικοινωνίας με τον σταθμό Πραμάντων Ιωαννίνων το ύψος βροχής που αναφέρεται στον πίνακα περιλαμβάνει μόνο την βροχόπτωση έως τις 14:40 και επομένως είναι πολύ πιθανό το ύψος αθροιστικού υετού στον σταθμό να έχει αυξηθεί.

«Πνίγηκαν» τα Τζουμέρκα

Το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα «πνίγηκε» στα λασπόνερα. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού έγινε ένα με το ποτάμι που φούσκωσε. Μέσα σε λίγα λεπτά ένας ορμητικός χείμαρρος παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Σχεδόν όλοι οι δρόμοι που οδηγούν σε χωριά μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι κατολισθήσεις ήταν συνεχείς. Οι επικοινωνίες διακόπηκαν, ενώ οι μετακινήσεις ήταν πρακτικά αδύνατες.

Ο αντιδήμαρχος Β. Τζουμέρκων, κ. Παναγιώτης Βλάχος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε «Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη παιδιά. Βρέχει από το πρωί. Δρόμοι κλειστοί, ρέματα, ποτάμια όλα, ένας χαμός».

Ατελείωτος χείμαρρος τα ποτάμια στα Ιωάννινα

Η ίδια εικόνα επικράτησε και στο Καλέτζι Ιωαννίνων, όπου τα ποτάμια έγιναν ένας ατελείωτος χείμαρρος που επί ώρες με απίστευτη ορμή πολιορκούσε το χωριό.

Στην Αετομηλίτσα, έσπασαν οι δρόμοι, ενώ η κατάσταση ήταν εφιαλτική με τα συνεργεία του δήμου να δίνουν μάχη για να ανοίξουν τους δρόμους προς τα χωριά.

Στη Ροδαυγή, με δέος οι κάτοικοι παρακολουθούσαν το βουνό να κατεβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Φούσκωσε ο Ασπροπόταμος στα Τρίκαλα – Αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα



Στα Τρίκαλα ο Ασπροπόταμος όχι μόνο φούσκωσε, αλλά ξεχείλισε καταστρέφοντας ό,τι είχε αφήσει όρθιο ο Daniel πριν από 3 χρόνια. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ γίνονται προσπάθειες από μηχανήματα της Περιφέρειας αλλά και του δήμου που βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν κάποιες ζημιές που έχουν γίνει.

Αποκλεισμένα είναι τα χωριά του Δήμου Μετεώρων, καθώς τα ορμητικά νερά των ποταμών της περιοχής του Ασπροποτάμου, αλλά και τα ρέματα της περιοχής έχουν υπερχειλίσει και έχουν περάσει πάνω από τις γέφυρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία κατά διαστήματα.

Καστοριά: Κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό

Τα παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό δρόμο στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με κατάλληλα μηχανήματα για να απομακρύνουν τον βράχο, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Παρά την εκτόνωση των φαινομένων, οι τοπικές πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν. Πρόβλημα εντοπίζεται στην Κολοκυνθού του Δήμου Καστοριάς, όπου μία κτηνοτροφική εγκατάσταση με πρόβατα κινδύνευσε σοβαρά λόγω της υπερχείλισης του Αλιάκμονα. Τα πρόβατα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο για την ασφάλεια τους, ενώ άμεση ήταν η παρέμβαση μηχανημάτων της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς. Τα μηχανήματα εργάζονται για να ανακόψουν την υπερχείλιση του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο και να σώσουν την κτηνοτροφική μονάδα από την κατάρρευση ή την ολική καταστροφή.

Καταστροφές στην Άρτα

Με κομμένη την ανάσα οι κάτοικοι στη Σγάρα Άρτας παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου.

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει υπερχείλιση του ποταμού Άραχθου, με τα νερά του να κατακλύζουν χωράφια στις όχθες του, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας – Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους

Απέναντι από την Κέρκυρα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, η Φιλιππιάδα είναι μια περιοχή που πνίγηκε στα νερά και τις λάσπες. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις παραμένουν ισχυρές με τον Δήμο Ζηρού να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι στην Ήπειρο.

Δρόμοι «ποτάμια», πλημμυρισμένα χωράφια και φερτά υλικά τα οποία κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.

Σημειώνεται ότι όπως μετέδωσε το Mega, ομάδα της ΕΜΑΚ έσπευσε με βάρκες στην Φιλιππιάδα, προκειμένου να σώσουν ένα άλογο, ενώ άνθρωποι παραμένουν στα σπίτια τους στην περιοχή, καθώς είναι αδύνατον να βγουν λόγω του ύψους του νερού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στη Βόνιτσα, με ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους.

Παραλίγο να πέσει το γεφύρι στην Ηγουμενίτσα

Στην Ηγουμενίτσα τα ορμητικά νερά λίγο έλειψε να γκρεμίσουν το γεφύρι. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ηγουμενίτσας, Βασίλης Ντάσιος μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε «Ο όγκος των φερτών υλικών που έχουν φτάσει εδώ είναι τεράστιος».

Στην Κορίτιανη Θεσπρωτίας, τα νερά κατέβασαν τόνους φερτών υλικών.

Βιβλική καταστροφή στην Κέρκυρα

Ώρες τρόμου και για τους κατοίκους της βόρειας Κέρκυρας. Όλο το βράδυ της Πέμπτης έβρεχε ασταμάτητα και οι Καρουσάδες έγιναν λίμνη λάσπης. Το φως της ημέρας αποκάλυψε κατολισθήσεις, σπίτια λαβωμένα και πλαγιές που έχουν υποχωρήσει.

«Όσο ζω, πρώτη φορά βλέπω τέτοια καταστροφή, μιλάμε για ολική καταστροφή του χωριού» τόνισε κάτοικος της περιοχής, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε «είναι χρόνια τα προβλήματα, δεν ενδιαφέρεται κανείς και για κανένα λόγο».

Στις 367 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Ιόνιο και Ήπειρο

Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Ζηρού, Ζαγορίου και Φιλιατών

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν ήδη τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να ακολουθήσουν ανάλογες αποφάσεις και για άλλες περιοχές της Ηπείρου, καθώς η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.

Ο Δήμος Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν.

Η διάρκεια της κήρυξης ορίζεται σε τρεις μήνες, έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η άρση της θα γίνει αυτόματα με τη λήξη της περιόδου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται και ο Δήμος Ζαγορίου, μετά τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου.

Η απόφαση ισχύει έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τίθεται και μέρος του Δήμου Φιλιατών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Η απόφαση αφορά όλες τις περιοχές που δεν βρίσκονται ήδη σε έκτακτη ανάγκη, εξαιρώντας:

τη Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας

και τις Κοινότητες Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου.

Οι περιοχές αυτές υπέστησαν σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις της 19ης και 20ης Νοεμβρίου 2025.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα – Αναβάλλονται και οι αθλητικές διοργανώσεις

Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της Π.Υ.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε μετά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, να μείνουν και τη Δευτέρα κλειστά τα σχολεία, αλλά και να αναβληθούν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στη βόρεια Κέρκυρα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα ξημερώματα στο νησί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους. Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.