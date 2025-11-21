Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 3 κρατούμενοι της οικογένειας Καργάκη – Η αιφνιδιαστική μεταγωγή

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11), επτά προφυλακισμένοι στη φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με απώτερο στόχο την μεταγωγή τους σε άλλες φυλακές της χώρας.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι και οι τρεις συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε την ζωή του στη συμπλοκή των Βοριζίων πριν από τρεις εβδομάδες. Ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του 39χρονου μοιράζονταν το ίδιο κελί ύστερα από την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση για υπόθεση ζωοκλοπής.

Η απόφαση για την μεταγωγή τους ήταν ξαφνική και αστραπιαία. Μετήχθησαν στις 3 το μεσημέρι στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά. Ακολούθως, μεταφέρθηκαν σε σωφρονιστικά καταστήματα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα.

Εκτός από τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, μεταφέρονται σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα ακόμα τέσσερα άτομα από το Ηράκλειο και τα Χανιά. Ανάμεσά τους και άτομο που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση του εμπρησμού στα απορριμματοφόρα του δήμου Μαλεβιζίου, άτομο που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας του θείου του και άτομο που προφυλακίστηκε για την εγκληματική οργάνωση των Χανίων.