Γρεβενά: Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο – Απεγκλωβίστηκαν πέντε ένοικοι, εκκενώθηκε και φροντιστήριο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στο κέντρο της πόλης των Γρεβενών, όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυώροφη οικοδομή.

Λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της πολυκατοικίας πιθανότητα από νερά που μπήκαν στην πολυκατοικία, λόγω της βροχόπτωσης.

Η φωτιά περιορίστηκε έγκαιρα χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία εκκένωσε την πολυκατοικία. Μάλιστα, εκκενώθηκε και ένα φροντιστήριο, στο οποίο υπήρχαν μαθητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα.