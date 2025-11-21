«Καμπανάκι» κινδύνου από Λαγκάρντ: «Η οικονομία της Ευρώπης είναι προσανατολισμένη σε έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κριστίν Λαγκάρντ
Φωτογραφία: AP

Η ευρωπαϊκή οικονομία «προσανατολίστηκε προς έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ και εξήγησε ότι η ΕΕ χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για να τονώσει την ανάπτυξη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δήλωσε ότι η εξάρτηση της ΕΕ από το διεθνές εμπόριο την έχει καταστήσει ευάλωτη, καθώς οι σημαντικότεροι εταίροι της έχουν απομακρυνθεί από το εμπόριο που έκανε πλούσιους τους εξαγωγείς της ΕΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια στροφή προς τον προστατευτισμό και ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, με την επιβολή υψηλών δασμών σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει την κυριαρχία της στην παραγωγή ορισμένων κρίσιμων υλικών και προϊόντων για να ασκήσει πίεση.

Η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι η Ευρώπη είναι ευάλωτη λόγω της «εξάρτησης από τρίτες χώρες για την ασφάλειά μας και τον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες». Ανέφερε τον έλεγχο της Κίνας στον εφοδιασμό με σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τους ηλεκτροκινητήρες και τις ανεμογεννήτριες, καθώς και το εμπόδιο με τα τσιπ που κατασκευάζει η Nexperia στην Κίνα, η οποία απείλησε να διακόψει την παραγωγή σε ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τραπεζών στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής επέτρεψαν στις αδυναμίες της Ε.Ε. να «διαβρώσουν σιωπηλά την ανάπτυξη».

«Η εσωτερική μας αγορά έχει παραμείνει στάσιμη, ειδικά στους τομείς που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στους τομείς που θα τη χρηματοδοτήσουν, όπως οι κεφαλαιαγορές», είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Παράλληλα εξήγησε ότι η Ευρώπη αντιμετώπισε έναν «φαύλο κύκλο», καθώς οι δικοί της αποταμιευτές διέθεσαν χρήματα σε μετοχές των ΗΠΑ και βοήθησαν την αμερικανική οικονομία να προχωρήσει ταχύτερα από την ΕΕ. Έτσι προκάλεσαν «στασιμότητα στην παραγωγικότητα στο εσωτερικό και αυξανόμενη εξάρτηση από άλλους», είπε η Λαγκάρντ.

15:19 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

