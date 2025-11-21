Πορτογαλία: Άλλαξε πόλη ο 9χρονος που ακρωτηρίασαν οι συμμαθητές του – «Το βράδυ ξαναζεί τον εφιάλτη, του δίνουμε φάρμακα για να κοιμηθεί»

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 9χρονος ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλα από συμμαθητές του σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Cinfães της Πορτογαλίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Νοεμβρίου και η υπόθεση ερευνάται. Η μητέρα του 9χρονου, Nívia Estevam δήλωσε στη Deutsche Welle ότι προσπάθησε να υποβάλει καταγγελία στις αρχές, αλλά αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία. Η επίσημη έρευνα ξεκίνησε όταν η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από αναρτήσεις της μητέρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οικογένεια έφτασε από την Βραζιλία στην Πορτογαλία πριν από 8 χρόνια και το παιδί άρχισε να πηγαίνει στο συγκεκριμένο σχολείο πριν από περίπου έναν χρόνο. Μία ημέρα πριν την επίθεση η Nívia Estevam έμαθε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Σε συνέντευξη στην Deutsche Welle είπε ότι ο γιος της είχε πέσει θύμα και άλλων επιθέσεων από συμμαθητές του στο παρελθόν. Το αγόρι πήγαινε στο μπάνιο όταν συμμαθητές του τον ακολούθησαν και τον κλείδωσαν μέσα. Την ώρα που έκλειναν την πόρτα ακρωτηρίασαν τα δάχτυλά του.

«Πιστεύω ότι δεν είχαν πρόθεση να ακρωτηριάσουν τα δάχτυλα του γιου μου αλλά περισσότερο να τον τρομάξουν όπως είχαν κάνει ξανά. Τα παιδιά έκλεισαν την πόρτα και την κράτησαν κλειστή. (…) Μου είπε: ‘ Μαμά το δάχτυλο μου έπεσε στο πάτωμα. Νόμιζα ότι θα πεθάνω από την αιμορραγία», ανέφερε η Nívia Estevam.

Εξήγησε ότι το σχολείο όταν της τηλεφώνησε δεν της εξήγησε το πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του παιδιού της και το κατάλαβε αργότερα όταν πήγε να παραλάβει τον 9χρονο.

H Nívia Estevam αποκάλυψε ότι η οικογένεια έφυγε από την πόλη και μένει με συγγενείς μέχρι να βρει νέο σπίτι σε άλλη περιοχή. Όσο για την κατάσταση του παιδιού της διευκρίνισε ότι την ημέρα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση αλλά οι ψυχολογικές επιπτώσεις της επίθεσης είναι εμφανείς τη νύχτα. «Ξαναζεί τον εφιάλτη τη νύχτα», είπε στο πορτογαλικό κανάλι SIC Notícias η μητέρα.

«Είναι πάντα ο ίδιος εφιάλτης. Πρέπει να του δώσουμε φάρμακα, αλλιώς δεν μπορεί να κοιμηθεί», εξομολογήθηκε η μητέρα.

«Λέει ότι φοβήθηκε πολύ ότι θα πεθάνει, επειδή αιμορραγούσε πολύ στο μπάνιο και έπρεπε να συρθεί για να βρει βοήθεια», αποκάλυψε η Nívia Estevam.

Η μητέρα συνεργάζεται με ομάδα δικηγόρων προκειμένου η υπόθεση να πάει στο δικαστήριο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ήταν μία ξενοφοβική επίθεση και το σχολείο και η αστυνομία επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό.

«Είναι ένα παχουλό παιδί. (…) Ήταν προκατάληψη. Πώς μπορεί ένας δάσκαλος, ένα σχολείο, ένα ίδρυμα να αφήσει να συμβεί κάτι τέτοιο σε ένα παιδί χωρίς να νιώσει τον πόνο, χωρίς να βάλει τον εαυτό του στη θέση αυτού του παιδιού; Η μόνη εξήγηση είναι ότι είναι μετανάστης, ότι είναι μαύρος. Αν ήταν ο γιος μου που είχε κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί από την Πορτογαλία, θα πετούσαν πέτρες στο σπίτι μας. Ήταν επειδή ήταν μαύρος, ήταν επειδή ήταν Βραζιλιάνος», τόνισε η μητέρα του 9χρονου.