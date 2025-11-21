Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: Μαραθώνια κατάθεση του Σπύρου Μαρτίκα στον ανακριτή – «Έπαιζα για λογαριασμό άλλων» υποστηρίζει ο φερόμενος ως αρχηγός 

Πάνω από 6 ώρες κατέθετε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο πρώτος που κατήγγειλε την σπείρα με τις ψευτοεπενδύσεις σε καζίνο. Οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, επιμένουν να αρνούνται τις κατηγορίες. Ωστόσο, οι διάλογοι που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές τους «καίνε».

Ο Σπύρος Μαρτίκας δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τον πρώτο τακτικό ανακριτή Κορίνθου. Έδινε απαντήσεις και διευκρινήσεις για πάνω από 6 ώρες, παρουσία 2 δικηγόρων του.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός φαρμακοποιός, στην συμπληρωματική του κατάθεση έπρεπε να δώσει σαφείς εξηγήσεις, για την σχέση του με τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν, για τα εξώδικα που έχει ανταλλάξει με τον φερόμενο ως υπαρχηγό της σπείρας, για τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ότι έπαιζαν ποσά για λογαριασμό του φαρμακοποιού, ώστε εκείνος να έχει τοκογλυφικό κέρδος, αλλά και για τα μαύρα ποσά που φέρεται να διακινούνταν.

«Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν φοβάμαι τίποτα» τόνισε ο ίδιος σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1.

Τι υποστηρίζουν «αρχηγός» και «υπαρχηγός»

Παράλληλα, ο φερόμενος ως υπαρχηγός, σε δηλώσεις του, ανέφερε αρχικά πως δεν επιτρέπεται να μπει στο καζίνο, οπότε «ποια παιχνίδια να στήσω; Έχω απαγόρευση τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Έχω πάει στον χώρο του ξενοδοχείου. Ποια παιχνίδια να στήσω… Τι ξέρει αυτός ο βλάκας (σ.σ. ο Σπύρος Μαρτίκας) από πόκερ και από παιχνίδια και λέει ότι έστηνα παιχνίδια; Ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση. Είναι άρρωστο το παιδί, όλη την ώρα, θα βγω εκεί, θα με δουν εκεί, «σεισμός στο πανελλήνιο, θα μιλάνε όλοι για μένα».

Σε νέα δήλωσή του, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι είναι απλά δυνατός, αλλά χρεωμένος παίκτης που έπαιζε για λογαριασμό άλλων. Διάλογοι όμως που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές τον καίνε, καθώς ακούγεται να παζαρεύει να πουλήσει σε ανυποψίαστους, κάλπικες λίρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχηγός φέρεται να έλεγε: «Αν βρεις άνθρωπο και τις παίρνει όλες σε μια τιμή, θα μου πεις την τιμή και θα έρθεις να τις πάρεις. Εδώ με έναν άνθρωπο να τις δεις, θα τις πάρεις, θα μου φέρεις τα λεφτά και θα κρατήσεις και εσύ μεροκάματο».

Για να πείσουν τα θύματά τους, εκτός από ψεύτικα ρολόγια και γυάλινα διαμάντια, συχνά τα μέλη της σπείρας θα μιλούσαν και για τις δήθεν εξυπηρετήσεις τους από πολιτευτές κομμάτων. «Άκου τώρα να δεις, εγώ πήγα σε έναν άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας, να μη λέμε ονόματα και έδωσα τη βαλίτσα με 500 χιλιάρικα. Άκου τι έγινε εδώ, κούρεμα 50 εκατομμύρια και 35 χρόνια δόσεις. Άμα το βρεις πουθενά να με πάρεις τηλέφωνο», είπε ακόμη ο φερόμενος ως αρχηγός.

«Ήταν φωτοτυπίες πεντακοσάευρα»

Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρία: «Ήταν φωτοτυπίες πεντακοσάευρα, μπορεί να ήταν και ένα εκατομμύριο σύνολο και το είδα ότι ήταν πλαστό. Λίρες, πολλές λίρες, οι οποίες ήταν κάλπικες σίγουρα, γιατί γυάλιζαν πάρα πολύ. Προσπαθούσε να το παίζει μορφωμένος, σοφός».

Σημειώνεται ότι η έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντόπισε σε κατηγορούμενο της σπείρας, ο οποίος δήλωνε άνεργος, να έχει στοιχηματίσει μέσα σε ένα εξάμηνο, συνολικά 140.000 ευρώ σε 5 εταιρείες, προκειμένου να ξεπλύνουν τα εν λόγω ποσά.