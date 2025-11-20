Κύκλωμα με ψευτοεπενδύσεις σε καζίνο: «Γνώρισε τον “αρχηγό” και έκαναν αυτοί συνεργασίες» λέει για τον Σπύρο Μαρτίκα ο γνωστός επιχειρηματίας

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος με τις ψευτοεπενδύσεις σε καζίνο και γνωστός επιχειρηματίας, «σπάει» τη σιωπή του μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, λέγοντας πως είχε τον ρόλο του «ατζέντη».

Αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος, απλά πήγαινε παίκτες στο καζίνο για να παίζουν και ότι έπαιρνε κάποια προμήθεια από τα κέρδη.

Μάλιστα, διευκρινίζει ότι στο παρελθόν, από το 1996 μέχρι και το 2002 εργαζόταν στο καζίνο στο Λουτράκι, ενώ όπως ακόμη λέει στον ΑΝΤ1, είχε και άλλες συνεργασίες με άλλα καζίνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Στη συνέντευξη αναφέρεται και στη σχέση που είχε με τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος κατήγγειλε τη δράση του κυκλώματος στις Αρχές. Είπε ότι αρχικά οι σχέσεις τους ήταν φιλικές, πως δεν πήρε ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον Μαρτίκα και πως απλά τον έφερε σε επικοινωνία με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος.

«Γνώρισε τον «αρχηγό» και έκαναν αυτοί συνεργασίες»

«Εγώ δούλευα στο καζίνο απο το 1996 ως το 2002 και η επόμενη δουλειά ήταν να πηγαίνω στο καζίνο παίκτες και να παίρνω προμήθεια. Το να είσαι ατζέντης, να πηγαίνεις παίκτες στο καζίνο είναι δουλειά. Αυτό γίνεται με 2 τρόπους. Είτε να πας παίκτες στο καζίνο και να πάρεις λεφτά, είτε να συστήσεις κάποιον παίκτη και να τα παίξει ο παίκτης για τον άλλον. Αυτά τα λεφτά δεν δηλώνονται γιατί παίρνονται μέσα από το καζίνο που είναι ήδη φορολογημένα. Ό,τι κερδίζεται από το καζίνο είναι φορολογημένο» είπε αρχικά ο φερόμενος ως υπαρχηγός.

«Η σχέση με τον Μαρτίκα ήταν πολύ καλή, φιλική, είχαμε κάνει και έναν διαγωνισμό μαζί για ένα αυτοκίνητο. Γνώρισε τον «αρχηγό» και έκαναν αυτοί συνεργασίες. Πήγαιναν καλά στην αρχή, του είχε δώσει 20.000 για 25, μετα του έδινε 25 για 35. Μετά του έδινε 35 για 50. Πώς του χρωστάω λεφτά χωρίς να μου έχει δώσει ένα ευρώ; Έτσι πάρε 620.000 ευρώ; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Είναι δυνατόν να μου έχει δώσει 620.000 ευρώ κάποιος;», συμπλήρωσε.

Η κατάθεση της Βρισηίδας Ανδριώτου

Όπως έγινε γνωστό, το φως της δημοσιότητας είδε και η κατάθεση της Βρισηίδας Ανδριώτου για τη δράση του κυκλώματος, που έταζε επενδύσεις, υποσχόταν σίγουρα κέρδη και παγίδευε οικονομικά εύπορους πολίτες. Όπως περιγράφει οι πιέσεις από τα μέλη της οργάνωσης οδήγησαν τον Σπύρο Μαρτίκα στο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

«Η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου άρχισε όταν δεχθήκαμε να παρευρεθούμε καλεσμένοι του υπαρχηγού στο ξενοδοχείο του Καζίνο Λουτρακίου για ένα Σαββατοκύριακο. Μόλις φτάσαμε στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και αναφέραμε το όνομά του αρχηγού, δεχθήκαμε μια άψογη εξυπηρέτηση και μας προσέφεραν ένα μεγάλο δωμάτιο του ξενοδοχείου στη σουίτα του αρχηγού, η οποία ήταν και η καλύτερή του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν. Η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος. Μας είπαν 5.000.000 ευρώ πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί μ ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες», φέρεται να κατέθεσε η Βρισηίδα Ανδριώτου, σύμφωνα με το Mega.

Και συνέχισε: «Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν. Καθίσαμε στον καναπέ και μετά από λίγα λεπτά έβγαλε ο υπαρχηγός από ένα σακίδιο γύρω στις 700.000 ευρώ, όπως είπε και τα έδωσε στον αρχηγό. Ανέφερε μάλιστα επίμονα ότι αυτά τα λεφτά ήταν του δικηγόρου του. Γνωρίσαμε και τη σύντροφο του αρχηγού, μια ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα, τρομερά φιλική, έξυπνη, που εκδήλωνε έντονα τη συμπάθεια και τον θαυμασμό της, ιδιαίτερα στο πρόσωπό μου. Τα τραπέζια εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν άκρως πολυτελή και πανάκριβα.

Ο αρχηγός με τεράστια άνεση παράγγελνε τα καλύτερα και δεν είδα ποτέ κάποιον να πληρώνει. Ο Σπύρος Μάρτυρας επέμενε να δώσει κάτι για το τραπέζι και δεν του επέτρεψαν ποτέ να πληρώσει το παραμικρό μετά από όλο αυτό. Το Σαββατοκύριακο συζητούσαμε συνέχεια για την πλύση εγκεφάλου που δεχτήκαμε για αυτή την επένδυση. Ο Σπύρος δεχόταν συνέχεια τηλεφωνήματα τόσο από τον αρχηγό όσο και από τον αρχηγό που τον παρακινούσαν να επενδύσει», είπε στην κατάθεσή της για την πρώτη επαφή της με τα μέλη της συμμορίας».