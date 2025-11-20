Μετεγγραφές φοιτητών 2025-2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Β’ φάσης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των μετεγγραφών της Β’ φάσης (5/11 έως 12/11/2025), τα οποία είναι διαθέσιμα από σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025.

Συγκεκριμένα, μετεγγράφονται 5 φοιτητές επιτυχόντες επαναληπτικών εξετάσεων, 10 πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, 37 κυπριακής καταγωγής και 4 με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους συνδεόμενοι στην ειδική εφαρμογή.

Υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

  • 5 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν.5224/2020 (επιτυχόντες των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025)
  • 10 αιτήσεις από φοιτητές που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ) του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής κατά το διάστημα 24-9 -2025 έως 2-10-2025 καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής τους
  • 47 αιτήσεις από φοιτητές – πολίτες κυπριακής καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020
  •  4 αιτήσεις υποβλήθηκαν από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές

Μετεγγράφονται

  • 5 φοιτητές επιτυχόντες μέσω επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 5224/2020
  • 10 φοιτητές της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ΄ του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020
  • 37 φοιτητές πολίτες κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020
  • 4 φοιτητές με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρο...
15:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τ...
15:24 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. «Ενεργοποίη...
15:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και για τα Τζουμέρκα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα. «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα