Μετεγγραφές φοιτητών 2025-2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Β’ φάσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των μετεγγραφών της Β’ φάσης (5/11 έως 12/11/2025), τα οποία είναι διαθέσιμα από σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025.
Συγκεκριμένα, μετεγγράφονται 5 φοιτητές επιτυχόντες επαναληπτικών εξετάσεων, 10 πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, 37 κυπριακής καταγωγής και 4 με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους συνδεόμενοι στην ειδική εφαρμογή.
Υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
- 5 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν.5224/2020 (επιτυχόντες των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025)
- 10 αιτήσεις από φοιτητές που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ) του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής κατά το διάστημα 24-9 -2025 έως 2-10-2025 καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής τους
- 47 αιτήσεις από φοιτητές – πολίτες κυπριακής καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020
- 4 αιτήσεις υποβλήθηκαν από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές
Μετεγγράφονται
- 5 φοιτητές επιτυχόντες μέσω επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 5224/2020
- 10 φοιτητές της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ΄ του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020
- 37 φοιτητές πολίτες κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020
- 4 φοιτητές με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.