Μετεγγραφές φοιτητών 2025-2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Β’ φάσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των μετεγγραφών της Β’ φάσης (5/11 έως 12/11/2025), τα οποία είναι διαθέσιμα από σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025.

Συγκεκριμένα, μετεγγράφονται 5 φοιτητές επιτυχόντες επαναληπτικών εξετάσεων, 10 πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, 37 κυπριακής καταγωγής και 4 με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους συνδεόμενοι στην ειδική εφαρμογή.

Υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

5 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν.5224/2020 (επιτυχόντες των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025)

10 αιτήσεις από φοιτητές που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ) του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής κατά το διάστημα 24-9 -2025 έως 2-10-2025 καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής τους

47 αιτήσεις από φοιτητές – πολίτες κυπριακής καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020

4 αιτήσεις υποβλήθηκαν από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές

Μετεγγράφονται

5 φοιτητές επιτυχόντες μέσω επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 5224/2020

10 φοιτητές της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ΄ του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020

37 φοιτητές πολίτες κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020

4 φοιτητές με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.