Σοφός στον Realfm 97,8 για τις εκλογές στον ΔΣΑ: «Οι Εργατικοί προέρχονται από το μεγάλο Σώμα των δικηγόρων, των συναδέλφων της καθημερινής πράξης»

Για τις επερχόμενες εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Γιώργο Χουδαλάκη και Γιώργο Παγάνη ο γνωστός δικηγόρος και επικεφαλής του συνδυασμού «Εργατικοί», Θέμης Σοφός.

Σε ερώτηση γιατί οι συνάδελφοί του δικηγόροι θα πρέπει να ψηφίσουν τον συνδυασμό «Εργατικοί» ο Θέμης Σοφός απάντησε: «Γιατί οι ‘Εργατικοί’ προέρχονται κατ’ αρχάς από το μεγάλο Σώμα των δικηγόρων, των συναδέλφων της καθημερινής πράξης που βρισκόμαστε στα δικαστήρια, βρισκόμαστε στις επάλξεις των καθηκόντων μας κάθε φορά επί πολλά χρόνια και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του πολίτη και είμαστε αρωγοί στον πολίτη. Είμαστε αρωγοί στην κοινωνία. Έχουμε θεσμικό κύρος. Προσπαθούμε πάντοτε να το διατηρήσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο παρά τις αντιξοότητες, τις εχθροπραξίες και δυστυχώς την απαξίωση ή την προσπάθεια απαξίωσης που παρακολουθούμε όλοι μας σε διάφορα επίπεδα της πολιτείας, σε διάφορες θεσμικές λειτουργίες της πολιτείας».

Και συνέχισε: «Γιατί να ψηφίσουν τους ‘Εργατικούς’ λοιπόν, κοιτάξτε αυτό που χρειάζεται σίγουρα η ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης είναι έναν συνήγορο, έναν συνήγορο μίας νέας μορφής, τον συνήγορο της Δίκαιης Δίκης. Ποιος είναι ο συνήγορος της Δίκαιης Δίκης; Θα είναι εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου ο οποίος θα παρακολουθεί σε υπηρεσία καθημερινά στα δικαστήρια την ορθή λειτουργία της απονομής της Δικαιοσύνης. Θα παρακολουθεί τις διαδικασίες και θα καταγράφει με συγκεκριμένους τρόπους και θα αναδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις, ενδεχομένως, αβελτηρίες, τις παρατυπίες ή και κάποιες δυσλειτουργίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται σε θεσμικό επίπεδο».

«Γιατί; Γιατί θα έχουμε Επιτροπές παρακολούθησης του νομοθετικού έργου. (…) Ξέρετε τι έχουμε πάθει εμείς οι δικηγόροι; Αλλάζουν οι νόμοι κάθε τόσο και λιγάκι, αλλάζει η νομοθεσία μας κάθε τόσο και λιγάκι και αυτό προκαλεί τεράστια σύγχυση στην ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης και φυσικά αλλάζουν χωρίς προηγούμενη γνώμη του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση», ανέφερε ο γνωστός δικηγόρος και υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ.

«Γιατί να μας ψηφίσουν; Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τους νέους δικηγόρους, τη νέα γενιά ως ειδικούς επιστήμονες, ως βοηθούς Εισαγγελέων και Ανακριτών στο τεράστιο και δυσβάσταχτο έργο που αντιμετωπίζουν οι δικαστικοί λειτουργοί έχοντας τόνους δικογραφιών να αντιμετωπίσουν μόνοι τους χωρίς καμία βοήθεια της Πολιτείας», τόνισε ο Θέμης Σοφός.

«Γιατί να μας ψηφίσουν; Γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε με ειδικές επιτροπές την ενδοοικογενειακή βία, την έμφυλη βία, την κακοποίηση, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των δικηγόρων με αναπηρία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις συνθήκες λειτουργίας και υποδομών των δικαστηρίων», υπογράμμισε ο Θέμης Σοφός.