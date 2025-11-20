Νέος Κόσμος: Βίντεο-σοκ με τον άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλων μεταφορικής από τον 29χρονο – Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει τον δράστη με σπρέι 

Βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα όσα προηγήθηκαν του ξυλοδαρμού του 58χροου οδηγού στον Νέο Κόσμο από τον δράστη που συνελήφθη, καθώς και ένα συμβάν από το καλοκαίρι του 2023, όταν ο 29χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε υπαλλήλους μεταφορικής εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από την Εισαγγελία, στον 29χρονο, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Καρέ καρέ η επίθεση σε υπαλλήλους μεταφορικής εταιρείας

Όσον αφορά το βίντεο που καταγράφει το συμβάν του 2023, ο 27χρονος τότε νεαρός, όπως μεταδίδει το Mega, είχε πάει να παραλάβει ένα δέμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μεταφορική δεν έβρισκαν τα στοιχεία του και κάποια στιγμή επιτίθεται σε έναν υπάλληλο της μεταφορικής, μπαίνει μέσα βρίζει την κοπέλα και ξαναβγαίνει έξω.

Ενώ του έχουν φορτώσει το δέμα μέσα στο αυτοκίνητο, ξαναμπαίνει μέσα και αρχίζει και επιτίθεται στον αλλοδαπό υπάλληλο, αλλά και στον γιο του ιδιοκτήτη της μεταφορικής, όπως καταγράφεται στο βίντεο. Τους βρίζει, τους χτυπά και τους πετά κάτω. Ο ίδιος όπως ακόμη φαίνεται στο βίντεο, επιτίθεται παράλληλα σε 3 άτομα.

Στη συνέχεια, σε άλλο βίντεο και αφού έχει προηγηθεί το επεισόδιο στο υπόστεγο της μεταφορικής, φαίνεται ο νεαρός να βγαίνει έξω, ώστε να πάει να πάρει το μαχαίρι του από το αυτοκίνητο. Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να πετάγεται και να πηγαίνει να του κλείσει την πόρτα, διότι έχει ακούσει νωρίτερα ότι πάει να πάρει το μαχαίρι για να επιτεθεί στον γιο του.

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός εκ των θυμάτων

«Αυτός εκνευρίστηκε για αυτήν την όλη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν ‘έχουμε αυτά τα πράγματα’ αυτός δαιμονίστηκε, άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις. Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον Χρήστο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά», λέει ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής.

Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά όποιον έβλεπε μπροστά του. Τα πράγματα αγρίεψαν όταν προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι. «Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι και εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι, τώρα λέω ‘θα μου σφάξει το παιδί μου’ και πηδάω στον αέρα και χτυπάω την πόρτα αλλά αυτός είναι τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα», σημείωσε ακόμη το θύμα.

«Με πρόλαβαν την τελευταία στιγμή», λέει και συγκλονίζει. «Πιάνω και την πόρτα και τον χτυπάω και του λέω ‘βρε κερατά μην βγεις με το μαχαίρι’, βγαίνει και μου καθίζει δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε και που να χτυπάει και εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο γιος μου ο μεγάλος που είναι και δυνατό παιδί και τον αγκαλιάζει και εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε», κατέληξε.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη της μεταφορικής:

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με όσα προηγήθηκαν της δολοφονικής επίθεσης

Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας βλέπει και βίντεο, πριν από την δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το άσπρο αυτοκίνητο του θύματος σταματά δίπλα στον νεαρό που έχει φορέσει το κράνος του και ο 58χρονος του ρίχνει το σπρέι πιπεριού. Τότε, ο 29χρονος χτυπάει το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του 58χρονου, γυρίζει και τον καταδιώκει.

Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ τους σε φανάρι.

Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο.

Η σορός του άνδρα φέρει ακόμη σημάδια γύρω από τον λαιμό, με όλα να δείχνουν ότι ο 29χρονος τον έπιασε από τον λαιμό.