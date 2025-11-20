Σερβία: Ο πρόεδρος Βούτσιτς κατηγορείται ότι συμμετείχε σε «σαφάρι ανθρώπων» – «Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες και ψέματα»

Το σκάνδαλο γύρω από τα λεγόμενα «ανθρώπινα σαφάρι» κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σεράγεβου παίρνει νέα τροπή, καθώς καταγγέλλεται ότι ο σημερινός πρόεδρος της Σερβίας συμμετείχε σε κυνηγετικές εξορμήσεις εναντίον άοπλων αμάχων.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, κατηγορείται ότι συμμετείχε στα σαφάρι ανθρώπων, κατά τα οποία πλούσιοι ξένοι τουρίστες πυροβολούσαν ανθρώπους με τυφέκια ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας της πόλης από τους Σέρβους της Βοσνίας, την δεκαετία του 1990, όπως γράφει η Daily Mail.

Μεταξύ 1992 και 1996, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σεράγεβο από βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς ελεύθερων σκοπευτών, στην μακροβιότερη πολιορκία πρωτεύουσας, στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου.

Οι εισαγγελείς στο Μιλάνο άνοιξαν έρευνα για Ιταλούς τουρίστες που φέρεται να πλήρωσαν μεταξύ 70.000 και 88.000 στερλίνες, για να συμμετάσχουν στο κυνήγι ανθρώπων και να πυροβολούν αθώους πολίτες για διασκέδαση, πληρώνοντας περισσότερα για να στοχεύουν παιδιά.

Ο Κροάτης ερευνητικός δημοσιογράφος Domagoj Margetic έγραψε στην εισαγγελία του Μιλάνου ισχυριζόμενος ότι ο κ. Βούτσιτς συμμετείχε και διευκόλυνε τον τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών στο Σεράγεβο, ισχυρισμούς που ο πολιτικός έχει αρνηθεί στο παρελθόν.

Ο ισχυρισμός εναντίον του Σέρβου Προέδρου έχει επαναληφθεί από τον Σέρβο δικηγόρο Čedomir Stojković, ο οποίος πιέζει τους δικαστές στο Βελιγράδι να ξεκινήσουν έρευνα. Στην επιστολή του προς τους εισαγγελείς του Μιλάνου, ο κ. Margetic παραθέτει ένα βίντεο από το 1993 στο οποίο, όπως ισχυρίζεται, εμφανίζεται ο Βούτσιτς να κρατά ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή μαζί με άλλους ένοπλους άνδρες.

Η ομάδα, σύμφωνα με τον Margetic, ήταν σταθμευμένη σε ένα εβραϊκό νεκροταφείο που βρισκόταν σε μια πλαγιά, με θέα στο Σεράγεβο και χρησιμοποιείτο ως θέση πρώτης γραμμής για τους Σέρβους ελεύθερους σκοπευτές.

Στην επιστολή του, ο κ. Margetic ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος της Σερβίας ήταν «εθελοντής στον πόλεμο» κατά την πολιορκία της πόλης το 1992 και το 1993, καθώς και μέλος του Νέου Αποσπάσματος Τσέτνικ του Στρατού της Σερβικής Δημοκρατίας (VRS) της Βοσνίας, υπό την ηγεσία του διοικητή Slavko Aleksić.

Ως απόδειξη των ισχυρισμών του, παραθέτει ένα απόσπασμα από μια υποτιθέμενη συνέντευξη που έδωσε ο Βούτσιτς στο σερβικό περιοδικό Duga, το 1994, όπου φαίνεται να είπε: «Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Βοσνία, πήγα στο σερβικό Σεράγεβο και κατατάχθηκα ως εθελοντής. Δεν ήμουν μέλος του κόμματος, απλά πήγα. Είχα κάποιους φίλους και γι’ αυτό πήγα να υπερασπιστώ [τους Σέρβους]».

Ο Βούτσιτς συνεχίζει λέγοντας ότι πέρασε χρόνο στο εβραϊκό νεκροταφείο – το ίδιο νεκροταφείο που υποτίθεται ότι εμφανίζεται στο βίντεο με τον ίδιο και τους ένοπλους άνδρες.

Ο δημοσιογράφος παραθέτει επίσης στοιχεία που έδωσε ο Βόισλαβ Σέσελι, ιδρυτής του ακροδεξιού Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη Χάγη για την υπεράσπιση του πρώην ηγέτη των Σερβοβόσνιων Ράντοβαν Κάρατζιτς το 2013.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Σέσελι είπε ότι ο Βούτσιτς ήταν μέλος του στρατιωτικού αποσπάσματος στο Σεράγεβο, σύμφωνα με τις περιλήψεις της δίκης που δημοσίευσε το Κέντρο Μεταβατικής Δικαιοσύνης SENSE.

Οι εισαγγελείς της Χάγης, κατά τη διάρκεια της ειδικής διεθνούς ποινικής δίκης για την πρώην Γιουγκοσλαβία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν «άφθονες αποδείξεις» που έδειχναν ότι ο Aleksić διοικούσε μια μονάδα εθελοντών του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος (SRS) με βάση το εβραϊκό νεκροταφείο του Σαράγεβο από τον Απρίλιο του 1992 έως τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 1993, γράφει η Mailonline.

Στην επιστολή προς τους δικαστές του Μιλάνου, ο δημοσιογράφος παραθέτει επίσης τις δηλώσεις του Ζουκάν Χέλεζ, υπουργού Άμυνας της Βοσνίας, ο οποίος ανέφερε ότι μέλη της VRS του είπαν ότι είδαν τον Βούτσιτς να πυροβολεί κατοίκους του Σεράγεβου από το εβραϊκό νεκροταφείο.

Ο Βούτσιτς έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι πυροβόλησε ποτέ κανέναν στο Σεράγεβο και δηλώνει ότι τότε εργαζόταν ως δημοσιογράφος, στο Πάλε, περίπου 18 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας της Βοσνίας.

«Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες και ψέματα», δήλωσε στο βοσνιακό κανάλι Face TV το 2021. «Δεν πυροβόλησα, αλλά ήμουν στο Πάλε, κάνοντας τη δουλειά μου», έχει δηλώσει. Το Πάλε ήταν η πρωτεύουσα των Σερβοβοσνίων, δηλαδή της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (VRS).

Ισχυρίζεται επίσης ότι το αντικείμενο που κρατούσε στο βίντεο ήταν μια ομπρέλα, όχι ένα τουφέκι.

Ο κ. Χέλεζ απέρριψε τις αρνήσεις του Σέρβου προέδρου. «Η δικαιολογία του ότι στο βίντεο που τραβήχτηκε στην πρώτη γραμμή πάνω από το πολιορκημένο Σεράγεβο κρατούσε ομπρέλα και όχι τουφέκι είναι ένα κατάφωρο ψέμα», δήλωσε στην εφημερίδα The Sarajevo Times.