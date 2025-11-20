Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος σε ηλικία 74 ετών, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (20/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας άφησε την τελευταία του πνοή από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες της οικογένειας.

Ήταν παντρεμένος με την Ιωάννα Μαρινόπουλου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.