Αρνήθηκε τα πάντα η Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της 

Enikos Newsroom

lifestyle

Ματσούκα

Η Δήμητρα Ματσούκα που το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημά της υπό την επήρεια αλκοόλ, στην περιοχή της Βουλιαγμένης, στις πρώτες δηλώσεις της σε δημοσιογράφο, μετά τη σύλληψή της, φέρεται να αρνήθηκε τα πάντα.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης, σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Όπως έγινε γνωστό, η δίκη της ηθοποιού αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, έπειτα από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης.

Όπως είπε ο κ. Στεφανάκης η ηθοποιός έχει πληρώσει για τις πινακίδες από τις 16 Νοεμβρίου, αλλά δεν τις είχε παραλάβει ενώ περιμένει και επιστροφή του διπλώματος. Η αναβολή ζητήθηκε προκειμένου να προσκομιστούν και τα σχετικά έγγραφα.

Η πρώτη αντίδραση

Δημοσιογράφος της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» επικοινώνησε με την κ. Ματσούκα μετά την σύλληψή της και συγκεκριμένα στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης. Η ηθοποιός ερωτηθείσα για την σύλληψή της αρνήθηκε τα πάντα, ενώ φέρεται να απάντησε «από εσάς το μαθαίνω. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω στο τηλέφωνο, δεν έχει συμβεί τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι απο αυτά που μου λέτε».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας πως ούτε οδηγεί χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή πινακίδες, ούτε έχει καταναλώσει αλκοόλ, σύμφωνα πάντα με τα όσα μετέφερε η δημοσιογράφος της εκπομπής.

13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

10:40 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

