Xανιά: Συμπλοκή δύο μαθητών σε σχολείο – Στο νοσοκομείο 16χρονος που δέχτηκε γροθιές

Ένας 16χρονος μαθητής μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 20/11 στο Νοσοκομείο Χανίων, ύστερα από έντονο διαπληκτισμό με συμμαθητή του μέσα στο σχολείο, που εξελίχθηκε σε χειροδικία.

Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, με τον τραυματισμό του να μην θεωρείται σοβαρός, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Συγκεκριμένα, τα δύο αγόρια ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε χειροδικία, με αποτέλεσμα ο ένας μαθητής να δεχθεί γροθιές και να τραυματιστεί.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.