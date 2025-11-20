Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας από 20 άτομα σε ραντεβού που είχε με 14χρονη – «Με προσέγγισε μέσω facebook και μου είπε ότι εκδίδεται»

Αθώος κρίθηκε ο 27χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους λόγους. Είχε συλληφθεί έπειτα από καταγγελία που έκανε στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα περίπου 20 ατόμων, την ώρα που συναντήθηκε με ανήλικη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Όπως απολογήθηκε στο δικαστήριο, είχε προηγηθεί επικοινωνία με την κοπέλα μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Με προσέγγισε μέσω facebook και μου ανέφερε ότι εκδίδεται. Έλεγε στην αρχή ότι είναι 14 ετών και στη συνέχεια 17. Μου έδειξε τον εαυτό της σε βίντεο. Από τα 70 ευρώ συμφωνήσαμε στα 10 ευρώ. Μου ζήτησε ραντεβού, συναντηθήκαμε και μου επιτέθηκαν. Την ώρα που με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι “παιδεραστής”. Ήταν ανήλικοι αυτοί που με χτύπησαν. Φορούσαν κουκούλες, αλλά φαίνονταν τα πρόσωπα τους- δεν τους γνώριζα», ανέφερε ο 27χρονος.

Σε σχετική ερώτηση από το δικαστήριο, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε καταδικαστεί για βιασμό 15χρονης, πριν από τέσσερα χρόνια.

