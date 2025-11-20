Ισραήλ: Πρώην όμηρος της Χαμάς αποκαλύπτει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση στη Γάζα – «Άρχισε να με αγγίζει παντού, πάγωσα»

Ένα νέο συγκλονιστικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις αναφορές περί σεξουαλικής κακοποίησης που καταγγέλλουν πρώην Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς, με τον Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ να αποκαλύπτει τι υπέστη κατά τη διάρκεια της μακράς αιχμαλωσίας του στη Γάζα.

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ, που απελευθερώθηκε πρόσφατα, δήλωσε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από έναν από τους δεσμοφύλακές του ενώ κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα.

Φρίκη μετά το ντους

Σε απόσπασμα συνέντευξής του που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης από το Channel 12, ο Γκιλμπόα-Νταλάλ περιέγραψε πως ένας από τους φύλακές του τον κακοποίησε μετά το ντους. Όπως ανέφερε, τον απείλησε με θάνατο σε περίπτωση που μιλούσε για όσα συνέβησαν.

«Μου επέτρεψε να κάνω ντους και όταν τελείωσα, με έσυρε έξω από εκεί και δεν με άφησε να βάλω τα ρούχα μου», είπε ο Γκιλμπόα-Νταλάλ.

«Με πήγε πίσω στο δωμάτιό τους και μετά με πέταξε σε μία από τις πολυθρόνες».

Πρόσθεσε ότι ο άνδρας άρχισε να τον αγγίζει, με τον ίδιο να μένει ακίνητος από τον φόβο. «Άρχισε να με αγγίζει παντού, πάγωσα. Του είπα: “Πλάκα κάνεις, έτσι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ”».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο φύλακας ακούμπησε το όπλο στο κεφάλι του και ένα μαχαίρι στον λαιμό του, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει αν μιλήσει.

Hostage survivor Guy Gilboa Dalal shares a brutal sexual assault that he carried in silence since his liberation.

His courage to speak out is a testament of the unimaginable crimes committed against Israeli hostages

🎥Channel 12 News pic.twitter.com/awW4zKFh4E — Israel ישראל (@Israel) November 19, 2025

Η ομηρία του Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το φεστιβάλ μουσικής Nova. Την ίδια ημέρα, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τον απεικόνιζε δεμένο μέσα σε τούνελ στη Γάζα.

Παρέμεινε κρατούμενος για 739 ημέρες και απελευθερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ.

This is the most glorious reunion. Guy Gilboa-Dalal in the loving arms of his beautiful family. His mother was literally heartbroken and had to have major surgery. How wonderful to see her joy. Her heart and all our hearts are healed. pic.twitter.com/7QJgXpswui — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) October 13, 2025



Η οικογένειά του έχει αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του επιτρεπόταν να κάνει ντους μόνο μία φορά τον μήνα, χρησιμοποιώντας έναν κουβά.

Καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης

Πολλοί ακόμη πρώην όμηροι έχουν κάνει αντίστοιχες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν ή έγιναν μάρτυρες κατά την κράτησή τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η απελευθερωμένη όμηρος Aviva Siegel δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι οι απαγωγείς της κακοποίησαν σεξουαλικά πολλά από τα κορίτσια με τα οποία κρατούνταν στη Γάζα, ενώ ο σύζυγός της, Keith, περιέγραψε πως υπέστη απομόνωση και ταπείνωση.

«Μια μέρα, ένα από τα κορίτσια πήγε στην τουαλέτα και όταν γύρισε, έτρεμε», είπε η Siegel.

Μιλώντας στην Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων στη Γενεύη, οι πρώην όμηροι παρουσίασαν λεπτομέρειες για τις κακοποιήσεις που υπέστησαν κατά την αιχμαλωσία τους από τη Χαμάς. «Έπειτα από λίγο, μας είπε ότι ο τρομοκράτης της Χαμάς άγγιξε όλο της το σώμα και έκανε ό,τι ήθελε», συνέχισε.

Hostage survivor Aviva Siegel stood before the UN Committee Against Torture in Geneva and relived horrors no one should ever face. Some truths are hard to hear but impossible to ignore. Listen to her. pic.twitter.com/r9XptHAmSU — Liron Zaslansky (@lironza) November 20, 2025



Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο όμηρος Rom Braslavski δήλωσε σε συνέντευξή του στο Channel 13 ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τους δεσμοφύλακές του στη Γάζα, οι οποίοι τον έγδυσαν, τον έδεσαν και τον άφησαν σκόπιμα νηστικό.

BREAKING: Hostage survivor, Rom Braslavski, breaks the silence about horrific sexual torture in Gaza pic.twitter.com/6aZgAJnR91 — Noa Tishby (@noatishby) November 5, 2025



Με πληροφορίες από: Haaretz, Jerusalem Post