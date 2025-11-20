Λαζαρίδης στον Realfm 97,8: Σόου Λιακούλη στην Εξεταστική Επιτροπή – Η μόνη παράταξη που θέλει να λάμψει η αλήθεια είναι η ΝΔ

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μακάριος Λαζαρίδης

Για τα όσα συνέβησαν την Τετάρτη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Μακάριος Λαζαρίδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Όπως είπε για την αντιπαράθεση που είχε με την Ευαγγελία Λιακούλη, «ήταν ένα σόου της κα Λιακούλη, η οποία στην απουσία της κα Μιλένας Αποστολάκη θέλησε να δείξει στον αρχηγό της που δεν την συμπαθεί και πολύ, ότι είναι εκεί και φυλάει Θερμοπύλες».

Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «χθες είχαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης , υπήρξε μία εξέταση με σκληρές ερωτήσεις, χωρίς ειρωνείες από την πλευρά μου, χωρίς τίποτα. Αν σας παραπέμψω να δείτε εξετάσεις μαρτύρων που πρόσκεινται στη δική μας πλευρά, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, θα δείτε τις ειρωνείες και την πίεση. Κατά την εξέταση είχα συνεχώς παρεμβάσεις από την κα Λιακούλη που ήθελε να προστατεύσει τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Κάποια στιγμή υπήρξε μία λεκτική ένταση, ο πρόεδρος διέκοψε και όταν διέκοψε, πήγα προς τον μάρτυρα για να του εξηγήσω αυτό που μόλις μας είχε πει, δηλ. τις ευθύνες των πολιτικών για την τεχνική λύση που νόμιμα χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Δεν υπήρξε ούτε λεκτική, ούτε πολύ περισσότερο σωματική βία».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έστρεψε τα «βέλη» του στη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ «συκοφαντική και άθλια που δείχνει πού πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ».

«Από πού προκύπτει ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας; Έχει στοιχεία το ΠΑΣΟΚ; Να τα φέρει. Με χαρακτηρίζει επικεφαλής αγέλης ακροδεξιών. Λέει ότι τον απείλησα λεκτικά και σωματικά κάτι που διέψευσε ο ίδιος ο μάρτυρας. Νομίζετε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προάγουν τον πολιτικό πολιτισμό; Είναι κατάντια για το ΠΑΣΟΚ» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Σχετικά με τον Γιώργο Ξυλούρη και την απουσία του από την Εξεταστική Επιτροπή ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε τα εξής:

«Έχουμε μία προκαταρκτική εξέταση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου μεταξύ άλλων ο κ. Ξυλούρης και ο κ. Στρατάκης εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, έχουν όμως την ιδιότητα του υπόπτου.  Δεν τους έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη. Ο ύποπτος απολαμβάνει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που έχει κάποιος που του έχει ασκηθεί δίωξη δηλ. να πάρει τη δικογραφία, να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, να πάει με τον δικηγόρο του στην Εξέταση. Ως ΝΔ είχαμε ως επιλογή να δεχτούμε αυτό που λέει γιατί νομικά στέκει αν και θα έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Ξυλούρης ή να τον στείλουμε στην Εισαγγελία ώστε να κινηθεί η διαδικασία εναντίον του».

Και πρόσθεσε: «Εμείς τον στέλνουμε για απείθεια γιατί δεν ήρθε. Το τρίτο που μπορούσε να συμβεί ήταν η βίαιη προσαγωγή που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα, δηλ. θα επικαλείτο το δικαίωμα της σιωπής. Με εξέπληξε ότι ενώ όλα τα κόμματα μιλούσαν και έλεγαν έως τώρα ότι είναι ο βασικός ύποπτος, σήμερα για να κάνουν το δικό τους σόου είπαν ότι δεν είναι ύποπτος άρα πώς επικαλείται το γεγονός ότι έχει την ιδιότητα του υπόπτου;».

Ο κ. Λαζαρίδης κατέληξε στο ότι «σε αυτή την Εξεταστική η μόνη παράταξη που επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια – και με τις δικές μας προφανώς ευθύνες και λάθη- είναι η ΝΔ. Οι άλλοι απλά ζουν για ένα σόου για να μπορέσουν να πάρουν ένα Όσκαρ».

Ακούστε το ηχητικό:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Όσα ξέχασε να πει ο κ. Παπασταύρου – Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης

«Ο κ. Παπασταύρου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στον Σωκράτη Φάμελλο διαστρεβλώνοντας πλήρως χθεσ...
14:18 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει και μετράει η γνώμη της – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντ...
14:06 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει το αδιανόητο, να κατατάσσεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη

«Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρού...
13:29 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καβγάς on air Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Λες ψέματα» – «Να μου πείτε τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω»

Καβγάς  ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα