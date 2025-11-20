Λαζαρίδης στον Realfm 97,8: Σόου Λιακούλη στην Εξεταστική Επιτροπή – Η μόνη παράταξη που θέλει να λάμψει η αλήθεια είναι η ΝΔ

Για τα όσα συνέβησαν την Τετάρτη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Μακάριος Λαζαρίδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Όπως είπε για την αντιπαράθεση που είχε με την Ευαγγελία Λιακούλη, «ήταν ένα σόου της κα Λιακούλη, η οποία στην απουσία της κα Μιλένας Αποστολάκη θέλησε να δείξει στον αρχηγό της που δεν την συμπαθεί και πολύ, ότι είναι εκεί και φυλάει Θερμοπύλες».

Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «χθες είχαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης , υπήρξε μία εξέταση με σκληρές ερωτήσεις, χωρίς ειρωνείες από την πλευρά μου, χωρίς τίποτα. Αν σας παραπέμψω να δείτε εξετάσεις μαρτύρων που πρόσκεινται στη δική μας πλευρά, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, θα δείτε τις ειρωνείες και την πίεση. Κατά την εξέταση είχα συνεχώς παρεμβάσεις από την κα Λιακούλη που ήθελε να προστατεύσει τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Κάποια στιγμή υπήρξε μία λεκτική ένταση, ο πρόεδρος διέκοψε και όταν διέκοψε, πήγα προς τον μάρτυρα για να του εξηγήσω αυτό που μόλις μας είχε πει, δηλ. τις ευθύνες των πολιτικών για την τεχνική λύση που νόμιμα χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Δεν υπήρξε ούτε λεκτική, ούτε πολύ περισσότερο σωματική βία».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έστρεψε τα «βέλη» του στη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ «συκοφαντική και άθλια που δείχνει πού πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ».

«Από πού προκύπτει ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας; Έχει στοιχεία το ΠΑΣΟΚ; Να τα φέρει. Με χαρακτηρίζει επικεφαλής αγέλης ακροδεξιών. Λέει ότι τον απείλησα λεκτικά και σωματικά κάτι που διέψευσε ο ίδιος ο μάρτυρας. Νομίζετε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προάγουν τον πολιτικό πολιτισμό; Είναι κατάντια για το ΠΑΣΟΚ» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Σχετικά με τον Γιώργο Ξυλούρη και την απουσία του από την Εξεταστική Επιτροπή ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε τα εξής:

«Έχουμε μία προκαταρκτική εξέταση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου μεταξύ άλλων ο κ. Ξυλούρης και ο κ. Στρατάκης εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, έχουν όμως την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν τους έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη. Ο ύποπτος απολαμβάνει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που έχει κάποιος που του έχει ασκηθεί δίωξη δηλ. να πάρει τη δικογραφία, να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, να πάει με τον δικηγόρο του στην Εξέταση. Ως ΝΔ είχαμε ως επιλογή να δεχτούμε αυτό που λέει γιατί νομικά στέκει αν και θα έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Ξυλούρης ή να τον στείλουμε στην Εισαγγελία ώστε να κινηθεί η διαδικασία εναντίον του».

Και πρόσθεσε: «Εμείς τον στέλνουμε για απείθεια γιατί δεν ήρθε. Το τρίτο που μπορούσε να συμβεί ήταν η βίαιη προσαγωγή που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα, δηλ. θα επικαλείτο το δικαίωμα της σιωπής. Με εξέπληξε ότι ενώ όλα τα κόμματα μιλούσαν και έλεγαν έως τώρα ότι είναι ο βασικός ύποπτος, σήμερα για να κάνουν το δικό τους σόου είπαν ότι δεν είναι ύποπτος άρα πώς επικαλείται το γεγονός ότι έχει την ιδιότητα του υπόπτου;».

Ο κ. Λαζαρίδης κατέληξε στο ότι «σε αυτή την Εξεταστική η μόνη παράταξη που επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια – και με τις δικές μας προφανώς ευθύνες και λάθη- είναι η ΝΔ. Οι άλλοι απλά ζουν για ένα σόου για να μπορέσουν να πάρουν ένα Όσκαρ».