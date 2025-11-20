Η Φυσική «ξαναγράφεται» – Μια επιστημονική υπόθεση 180 ετών σχετικά με το φως μόλις αποδείχθηκε λανθασμένη

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το μαγνητικό πεδίο του φωτός παίζει έναν εκπληκτικά ισχυρό ρόλο στην περιστροφή (στρίψιμο) του φωτός καθώς αυτό περνά μέσα από υλικά. Αυτή η διορατικότητα αναμορφώνει τη θεμελιώδη φυσική και θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ανακαλύψεις σε τεχνολογίες που βασίζονται στο σπιν και σε οπτικές τεχνολογίες.Φωτογραφία: Enrique Sahagún
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το μαγνητικό πεδίο του φωτός παίζει έναν εκπληκτικά ισχυρό ρόλο στην περιστροφή (στρίψιμο) του φωτός καθώς αυτό περνά μέσα από υλικά. Αυτή η διορατικότητα αναμορφώνει τη θεμελιώδη φυσική και θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ανακαλύψεις σε τεχνολογίες που βασίζονται στο σπιν και σε οπτικές τεχνολογίες.Φωτογραφία: Enrique Sahagún

Νέα έρευνα δείχνει ότι το μαγνητικό μέρος του φωτός διαμορφώνει ενεργά τον τρόπο που το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, αμφισβητώντας μια πεποίθηση 180 ετών. Η ομάδα απέδειξε ότι αυτή η μαγνητική συνιστώσα συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο Φαραντέι, αντιπροσωπεύοντας ακόμη και έως και το 70% της περιστροφής στην υπέρυθρη περιοχή. Αποδεικνύοντας ότι το φως μπορεί να ασκήσει μαγνητική ροπή (torque) στα υλικά, τα ευρήματα ανοίγουν απροσδόκητους δρόμους για προηγμένες οπτικές και μαγνητικές τεχνολογίες.

Πώς κινούνται τα κουάρκ; Νέα θεωρία «ξεκλειδώνει» ένα μυστήριο δεκαετιών της Φυσικής

Αποκαλύπτοντας την κρυμμένη μαγνητική δύναμη του φωτός

Ερευνητές στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ ανακάλυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι το μαγνητικό τμήμα του φωτός, και όχι μόνο το ηλεκτρικό του συστατικό, παίζει ουσιαστικό και άμεσο ρόλο στον τρόπο που το φως αλληλεπιδρά με τα υλικά.

Τα αποτελέσματά τους, που δημοσιεύθηκαν στις 19 Νοεμβρίου στο Scientific Reports, αμφισβητούν μια μακροχρόνια εξήγηση του φαινομένου Φαραντέι (Faraday Effect), ενός βασικού φαινομένου της φυσικής που περιγράφηκε για πρώτη φορά πριν από σχεδόν δύο αιώνες.

To «ιερό δισκοπότηρο» της Φυσικής: Ανοίγει ο δρόμος για υπεραγωγούς σε θερμοκρασία δωματίου – Σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη

Η εργασία, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Amir Capua και του Benjamin Assouline από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένης Φυσικής του πανεπιστημίου, παρέχει την πρώτη θεωρητική απόδειξη ότι το ταλαντούμενο μαγνητικό πεδίο εντός του φωτός διαμορφώνει ενεργά το φαινόμενο Φαραντέι. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν η πόλωση του φωτός περιστρέφεται καθώς διέρχεται μέσα από μια ουσία που βρίσκεται σε ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο.

Αμφισβητώντας παραδοχές 180 ετών για το φαινόμενο Φαραντέι

«Με απλά λόγια, πρόκειται για μια αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και μαγνητισμού», εξηγεί ο Δρ. Capua. «Το στατικό μαγνητικό πεδίο “στρίβει” το φως και το φως, με τη σειρά του, αποκαλύπτει τις μαγνητικές ιδιότητες του υλικού. Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι το μαγνητικό τμήμα του φωτός έχει επίδραση πρώτης τάξεως, είναι εκπληκτικά ενεργό σε αυτή τη διαδικασία».

Επαναστατική μέθοδος: Η Φυσική μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένα αντικείμενα – Από υποβρύχια μέχρι θαμμένους θησαυρούς

Από τότε που ο Μάικλ Φαραντέι αναγνώρισε για πρώτη φορά το φαινόμενο το 1845, οι επιστήμονες το απέδιδαν σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση του ηλεκτρικού πεδίου του φωτός με τα ηλεκτρικά φορτία στο εσωτερικό της ύλης.  Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι το μαγνητικό πεδίο του φωτός διαδραματίζει επίσης άμεσο και μετρήσιμο ρόλο στη διαδικασία μέσω της επίδρασής του στα σπιν, μια συμβολή που είχε θεωρηθεί αμελητέα για πολύ καιρό.

Το μαγνητικό πεδίο του φωτός στο επίκεντρο

Μέσω προηγμένων υπολογισμών που χρησιμοποιούν την εξίσωση Landau–Lifshitz–Gilbert (LLG), η οποία μοντελοποιεί τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα σπιν σε μαγνητικά υλικά, οι ερευνητές απέδειξαν ότι το μαγνητικό πεδίο του φωτός μπορεί να δημιουργήσει μαγνητική ροπή μέσα σε ένα υλικό με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το κάνει ένα στατικό μαγνητικό πεδίο. «Με άλλα λόγια», εξηγεί ο Capua, «το φως δεν φωτίζει απλώς την ύλη, την επηρεάζει και μαγνητικά».

Για να μετρήσει την ισχύ αυτής της επίδρασης, η ομάδα εφάρμοσε τη θεωρία της στο Terbium Gallium Garnet (TGG), έναν κρύσταλλο που χρησιμοποιείται συνήθως για τη μελέτη του φαινομένου Φαραντέι. Τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν ότι το μαγνητικό πεδίο του φωτός συνεισφέρει περίπου 17% στην περιστροφή που παρατηρείται στο ορατό φάσμα και έως και 70% στο υπέρυθρο.

Επαναπροσδιορισμός της «συνομιλίας» φωτός-ύλης

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι το φως ‘συνομιλεί’ με την ύλη όχι μόνο μέσω του ηλεκτρικού του πεδίου, αλλά και μέσω του μαγνητικού του πεδίου, μιας συνιστώσας που είχε σε μεγάλο βαθμό παραβλεφθεί μέχρι τώρα», λέει ο Benjamin Assouline. Αυτή η ανακάλυψη οδηγεί σε νέες ευκαιρίες σε τομείς όπως η οπτική και ο μαγνητισμός, με πιθανές εφαρμογές σε σπιντρονική, οπτική αποθήκευση δεδομένων και μαγνητικό έλεγχο με χρήση φωτός. Μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην ανάπτυξη μελλοντικών τεχνολογιών κβαντικών υπολογιστών που βασίζονται στο σπιν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:01 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος σχεδιασμός καταλύτη έλυσε χημική πρόκληση δεκαετιών – Ερευνητές «ξεκλειδώνουν» το μεθάνιο για να δημιουργήσουν φάρμακα

Ερευνητές δημιούργησαν έναν καταλύτη με βάση τον σίδηρο που ελέγχει την ακραία δραστικότητα το...
12:48 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Σαντορίνη: Η εξήγηση για την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025 – Το μάγμα αρκούσε για να γεμίσει 200.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων

Διεθνής ομάδα ερευνητών, ανάμεσα τους και Έλληνες, αποκάλυψε τις κρυφές διεργασίες που οδήγησα...
08:08 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μια χημική αντίδραση ευθύνεται για τη διατήρηση του Ναού της Αφροδίτης μέχρι σήμερα

Μια μελέτη που διεξήχθη από μια διεπιστημονική ομάδα Ιταλών ερευνητών αποκάλυψε τα μυστήρια τω...
23:00 , Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Απροσδόκητη αποκάλυψη σε αρχαία μικρασιατική πόλη – Η θάλασσα υποχώρησε και έφερε στο φως ένα λιμάνι που ήταν χαμένο για αιώνες

Η υποχώρηση της θάλασσας κατά μήκος της ακτής Duzler στην περιοχή Erdek, του Μπαλικεσίρ, στην ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα