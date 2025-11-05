Η ανακάλυψη που λύνει ένα αίνιγμα 600 εκατομμυρίων ετών για το μαγνητικό πεδίο της Γης

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Η ανακάλυψη που λύνει ένα αίνιγμα 600 εκατομμυρίων ετών για το μαγνητικό πεδίο της Γης
Η μαγνητική ασπίδα της Γης αντιδρά σε μια εκτίναξη στεμματικής μάζας Φωτογραφία: European Space Agency / Wikimedia Commons

Κατά την περίοδο Εντιακάρα, περίπου μεταξύ 630 και 540 εκατομμυρίων ετών πριν, η Γη παρέμεινε μια επίμονη και αινιγματική ανωμαλία στα γεωλογικά αρχεία — ένα μαγνητικό  μυστήριο που για δεκαετίες αντιστάθηκε στις προσπάθειες των επιστημόνων να βρουν μια συνεκτική εξήγηση.

Γεωλόγοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά ίχνη της «Πρωτο-Γης» ηλικίας 4,5 δισ. ετών – Τα ευρήματα που θα μπορούσαν να ξαναγράψουν την ιστορία της προέλευσης του πλανήτη μας

Ενώ σε προηγούμενες και μεταγενέστερες εποχές, οι τεκτονικές πλάκες κινούνταν με σταθερό ρυθμό, τα κλίματα κατανέμονταν σε προβλέψιμες ζώνες και το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη ταλαντωνόταν μετρίως γύρω από τον βόρειο και τον νότιο πόλο — με περιστασιακές αναστροφές — η φυσική της περιόδου Εντιακάρα δεν φαίνεται να βγάζει νόημα.

Πολλές δεκαετίες έρευνας έχουν αποκαλύψει έντονες διακυμάνσεις στις μαγνητικές υπογραφές που διατηρούνται σε πετρώματα από εκείνη την εποχή — μια μεταβλητότητα που δεν παρατηρείται σε παλαιότερα ή νεότερα πετρώματα.

Γεωλογικό «τζακ ποτ»: Ερευνητές ανακάλυψαν το μεγαλύτερο κοίτασμα σιδηρομεταλλεύματος στην ιστορία της Γης – Η αξία του ξεπερνά τα 5,3 τρισ. δολάρια

Η φαινομενικά χαοτική συμπεριφορά αποτέλεσε ένα σημαντικό εμπόδιο για τους ερευνητές, ιδιαίτερα για εκείνους που χρησιμοποιούν τον παλαιομαγνητισμό — τον αρχαίο μαγνητισμό που είναι «κλειδωμένος» στα πετρώματα — για να δημιουργήσουν ακριβείς χάρτες της μετατόπισης των ηπείρων κατά τη διάρκεια εκείνης της κρίσιμης περιόδου στην ιστορία της ζωής.

Ανακατασκευή πλακών του Κρατώνα της Δυτικής Αφρικής (μπλε) και της Λαυρεντίας (πορτοκαλί) σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία ιζηματογενών δεδομένων του Κεντ (Kent) και τη στατιστική επεξεργασία σύγχρονων ηφαιστειακών δεδομένων του Μπίνγκχαμ (Bingham). Φωτογραφία: J.S. Pierce et al. 2025
Ανασύνθεση πλακών στο κρατόνιο της Δυτικής Αφρικής (μπλε) και της Λαυρέντιας (πορτοκαλί) Πηγή: J.S. Pierce et al., 2025.

Οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για να εξηγήσουν αυτές τις διακυμάνσεις ήταν ποικίλες και, κατά καιρούς, αντικρουόμενες. Μία γραμμή σκέψης υπέθετε ότι μπορεί να οφείλεται σε ασυνήθιστα γρήγορη κίνηση των τεκτονικών πλακών. Μια άλλη υπόθεση πρότεινε ότι η αιτία θα μπορούσε να είναι μια ταχεία μετατόπιση ολόκληρης της Γης κάτω από τον άξονα περιστροφής της, μια διαδικασία γνωστή ως «πραγματική πολική περιπλάνηση».

Οι γεωλόγοι ανακάλυψαν πού πηγαίνει η ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός σεισμού

Και οι δύο ιδέες, ωστόσο, αντιμετώπιζαν τους δικούς τους χρονικούς και φυσικούς περιορισμούς.  Αλλά τι θα γινόταν αν αυτές οι μαγνητικές διακυμάνσεις δεν ήταν καθόλου τυχαίες; Τι θα γινόταν αν, κάτω από την εμφάνιση του χάους, υπήρχε μια παγκόσμια γεωμετρία με υποκείμενη τάξη; Αυτό είναι ακριβώς το συμπέρασμα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Science Advances από μια διεθνή ομάδα ερευνητών με την εποπτεία του Πανεπιστημίου Yale.

“Ένα νέο μοντέλο για το μαγνητικό πεδίο της Γης”

«Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο για το μαγνητικό πεδίο της Γης που βρίσκει δομή στη μεταβλητότητά του, αντί να την απορρίπτει απλώς ως τυχαία χαοτική», εξήγησε ο David Evans, καθηγητής Επιστημών Γης και Πλανητών στη Σχολή Τεχνών και Επιστημών του Yale και συν-συγγραφέας της νέας μελέτης. «Έχουμε αναπτύξει μια νέα στατιστική μέθοδο για την ανάλυση των παλαιομαγνητικών δεδομένων της Εντιακάρα, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει το κλειδί για την παραγωγή αξιόπιστων χαρτών των ηπείρων και των ωκεανών εκείνης της περιόδου».

Η έρευνα εστιάστηκε σε μια περιοχή εξαιρετικής γεωλογικής αξίας: Τον Άντι-Άτλαντα, μια οροσειρά στο Μαρόκο, όπου οι συν-συγγραφείς από το Πανεπιστήμιο Cadi Ayyad εντόπισαν μια σειρά από εξαιρετικά καλά διατηρημένα και εκτεθειμένα ηφαιστειακά στρώματα της Εντιακάρα.

Η ομάδα πραγματοποίησε μια σχολαστική στρωματογραφική μελέτη, στρώμα προς στρώμα, του μαγνητισμού σε αυτά τα πετρώματα. Τα δείγματα, προσεκτικά προσανατολισμένα στο πεδίο, μεταφέρθηκαν στο Yale για ανάλυση με εξαιρετικά ευαίσθητο εργαστηριακό εξοπλισμό.  Προηγούμενες μελέτες πετρωμάτων από αυτή την περίοδο συχνά χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά αναλυτικά εργαλεία που υπέθεταν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης συμπεριφερόταν στο παρελθόν όπως και σήμερα, σημείωσε ο James Pierce, διδακτορικός φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Τεχνών και Επιστημών του Yale και βασικός συγγραφέας της μελέτης.

Οι συνεργάτες από το Dartmouth College, μαζί με ερευνητικά ιδρύματα στην Ελβετία και τη Γερμανία, παρείχαν επιπλέον κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα στρώματα των πετρωμάτων και χρονολόγηση υψηλής ακρίβειας.

«Εμείς ακολουθήσαμε μια διαφορετική προσέγγιση. Καταφέραμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια πόσο γρήγορα μετατοπίζονταν οι μαγνητικοί πόλοι της Γης λαμβάνοντας δείγματα παλαιομαγνητισμού με υψηλή στρωματογραφική ανάλυση και προσδιορίζοντας ακριβείς ηλικίες για αυτά τα πετρώματα».

Αυτά τα δεδομένα έδειξαν ότι οι δραματικές μαγνητικές αλλαγές που καταγράφηκαν συνέβαιναν σε διαστήματα χιλιάδων ετών, όχι εκατομμυρίων. Αυτό το χρονικό εύρημα αποδείχθηκε θεμελιώδες, καθώς απέκλεισε οριστικά θεωρίες που επικαλούνταν εξαιρετικά γρήγορη κίνηση τεκτονικών πλακών ή «πραγματική πολική περιπλάνηση». Και οι δύο γεωλογικές διεργασίες μεγάλης κλίμακας απαιτούν πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα — της τάξης των εκατομμυρίων ετών — για να αναπτυχθούν και να αφήσουν ανιχνεύσιμο ίχνος.

Το μοντέλο του ταλαντευόμενου πόλου

Εκτός από την τεκμηρίωση της ταχύτητας της μαγνητικής μεταβλητότητας, η ανάλυση αποκάλυψε ότι διέθετε μια οργανωμένη, αν και ασυνήθιστη, δομή.   Αντιμέτωποι με αυτά τα στοιχεία ενός υποκείμενου μοτίβου, οι ερευνητές επινόησαν μια καινοτόμο στατιστική προσέγγιση που υποστηρίζει ότι οι μαγνητικοί πόλοι του πλανήτη δεν ταλαντεύονταν απλώς ελαφρά, αλλά αιωρούνταν έντονα, φτάνοντας στο σημείο να διασχίζουν ολόκληρη την υδρόγειο.

Αυτό το μοντέλο του «ταλαντευόμενου πόλου» παρέχει ένα επαναστατικό μαθηματικό πλαίσιο για την επανερμηνεία των παλαιομαγνητικών δεδομένων από αυτή την περίοδο και, τελικά, την ανακατασκευή της διαμόρφωσης της Γης κατά την περίοδο Εντιακάρα σε μελλοντικές μελέτες.

«Έχω αφιερώσει όλη μου την καριέρα στη χαρτογράφηση των κινήσεων των ηπείρων, των ωκεανών και των τεκτονικών πλακών στην επιφάνεια της Γης καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της», δήλωσε ο Evans, ο οποίος είναι επίσης διευθυντής του Παλαιομαγνητικού Εργαστηρίου του Yale.

«Η Εντιακάρα περίοδος, ειδικότερα, αποτελούσε ένα σημαντικό εμπόδιο σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο, επειδή τα παγκόσμια παλαιομαγνητικά δεδομένα δεν έβγαζαν πολύ νόημα.  Εάν οι στατιστικές μέθοδοι που προτείνουμε αποδειχθούν αξιόπιστες, θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των παλαιότερων και των νεότερων περιόδων, ώστε να παραχθεί μια συνεπής απεικόνιση της τεκτονικής των πλακών που θα καλύπτει δισεκατομμύρια χρόνια—από τα πρώτα αρχεία πετρωμάτων έως τη σημερινή εποχή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 50.000 ανέργων με μισθό 704 ευρώ: Πότε κάνει πρεμιέρα – Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνη...

Προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού: Έως σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

Οι επιστήμονες ανίχνευσαν τη μεγαλύτερη έκρηξη μαύρης τρύπας που έχει καταγραφεί ποτέ – Είχε την ισχύ 10 τρισεκατομμυρίων ή...

Apple: Διαθέσιμη η web έκδοση του App Store – Τι περιλαμβάνει αυτό;
περισσότερα
08:08 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε δομή που κατέρρευσε από άγνωστο σεισμό πριν από 5.000 χρόνια – Ένας οικισμός μεταξύ κόσμων

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στον προϊστορικό οικισμό του Çayönü Tepesi στην πε...
23:00 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε άγνωστο θέατρο σε αρχαία ελληνική πόλη – Η θέση «κλειδί» απέναντι από ιερό του Διονύσου

Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Ηράκλειας (Policoro, επαρχία Ματέρα) συνεχίζει να αποκαλύπτει άγνωστ...
15:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Φυσικοί ανακάλυψαν ένα κβαντικό υλικό που αψηφά όλους τους κανόνες – «Είναι ανεξήγητο»

Μια ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανακάλυψε κβαντικές ταλαντώσεις στο εσωτε...
08:08 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε ο «Κοιμώμενος Έρωτας»: Ένα σπάνιο αριστούργημα της αρχαίας ρωμαϊκής τέχνης

Μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη έφερε για άλλη μια φορά την αρχαιολογία της Πούλα στο προσκήνιο. Κα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς