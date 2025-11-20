Δεύτερες σκέψεις από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Δεν καταθέτει μήνυση κατά της διευθύντριας του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Ένα βήμα πίσω φαίνεται πως κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος την Τετάρτη είχε προαναγγείλει ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανίας Μουρελάτου, με αφορμή την καταγγελτική ανακοίνωση του κόμματος για τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κατέθεσε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Τζεδάκης. Σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και εισηγητής του κυβερνώντος κόμματος στην Εξεταστική, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, δήλωσε ξεκάθαρα πως έχει δεύτερες σκέψεις, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς πως δεν θα προσφύγει τελικά στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του έστρεψε τα «βέλη» του στη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανία Μουρελάτου, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση του κόμματος «συκοφαντική και άθλια που δείχνει πού πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ». «Από πού προκύπτει ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας; Έχει στοιχεία το ΠΑΣΟΚ; Να τα φέρει. Με χαρακτηρίζει επικεφαλής αγέλης ακροδεξιών. Λέει ότι τον απείλησα λεκτικά και σωματικά, κάτι που διέψευσε ο ίδιος ο μάρτυρας. Νομίζετε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προάγουν τον πολιτικό πολιτισμό; Νομίζω ότι πως όχι. Είναι κατάντια για το ΠΑΣΟΚ» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε ούτε λεκτική, ούτε πολύ περισσότερο σωματική βία σε βάρος του μάρτυρα.

«Προφανώς στο σύνολο των ανακοινώσεων δεν αποφασίζει αποκλειστικά ο διευθυντής του γραφείου Τύπου. Όμως σε ένα μεγάλο κομμάτι των ανακοινώσεων αποφασίζει ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου», είπε σχετικά με την διευθύντρια του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι ο πολιτικός διάλογος δεν μπορεί να γίνεται στα δικαστήρια, αλλά στη Βουλή και στα ΜΜΕ, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε «το ακούω αυτό», ωστόσο σημείωσε ότι «έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας με όποιο μέτρο και μέσο κρίνουμε».