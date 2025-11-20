Βόλος: Ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνους ελιγμούς με μοτοσικλέτα – Έπεσε σε κάδο απορριμμάτων για να αποφύγει τους αστυνομικούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένας ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Βόλου για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, χθες Πέμπτη 19/11 στον Βόλο.

Συγκεκριμένα,  ένας ανήλικος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο προαναφερόμενος κατελήφθη σε οδό της πόλης να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, με τρόπο που δημιουργούνταν κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης αστυνομικού.

Στη συνέχεια, η μοτοσικλέτα εξετράπη και προσέκρουσε σε κάδο απορριμμάτων, ο οποίος, εν συνεχεία, προσέκρουσε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.

