Νίκος Παπανδρέου: Οργανώνει στον Πειραιά μία δωρεάν πρωτοποριακή εξέταση που προλαμβάνει τις παθήσεις του ήπατος

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Παπανδρέου

Τη διενέργεια μιας πρωτοποριακής εξέτασης που προλαμβάνει τις παθήσεις του ήπατος δίνοντας σε ελάχιστο χρόνο τα απαραίτητα στοιχεία σε έναν γιατρό ώστε να καθοδηγήσει ανάλογα τον ασθενή για το εάν πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις οργανώνει στον Πειραιά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών Ήπατος και τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.

Το εξειδικευμένο αυτό μηχάνημα που θα μεταφερθεί από τις Βρυξέλλες ειδικά για το σκοπό αυτό, θα βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά στις 8 Δεκεμβρίου (10:00 – 17:00 ) και 9 Δεκεμβρίου (09:00 – 16:00).

Η εξέταση διαρκεί ελάχιστα λεπτά και είναι δωρεάν.

14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

