Νίκος Παπανδρέου: Οργανώνει στον Πειραιά μία δωρεάν πρωτοποριακή εξέταση που προλαμβάνει τις παθήσεις του ήπατος

Τη διενέργεια μιας πρωτοποριακής εξέτασης που προλαμβάνει τις παθήσεις του ήπατος δίνοντας σε ελάχιστο χρόνο τα απαραίτητα στοιχεία σε έναν γιατρό ώστε να καθοδηγήσει ανάλογα τον ασθενή για το εάν πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις οργανώνει στον Πειραιά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών Ήπατος και τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.

Το εξειδικευμένο αυτό μηχάνημα που θα μεταφερθεί από τις Βρυξέλλες ειδικά για το σκοπό αυτό, θα βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά στις 8 Δεκεμβρίου (10:00 – 17:00 ) και 9 Δεκεμβρίου (09:00 – 16:00).

Η εξέταση διαρκεί ελάχιστα λεπτά και είναι δωρεάν.