Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών – Θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε ψηλά την χώρα

Enikos Newsroom

οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη», τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός σημειώνει ότι «η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: Να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη». Υπογραμμίζει όμως και ότι «δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να τα βγάζουν δύσκολα πέρα, οικογένειες που πιέζονται από το κόστος ζωής, νέοι που αγωνιούν για ευκαιρίες, επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά για να σταθούν όρθιοι. Δεν αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα».

Ωστόσο επισημαίνει ότι «η επιτυχία της χώρας δεν έχει νόημα αν δεν γίνεται αισθητή σε όλους. Θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε ψηλά την χώρα, αλλά και να στηρίζουμε τον καθένα ξεχωριστά, με στοχευμένες πολιτικές, με πράξεις».

Η ανάρτηση Πιερρακάκη

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, «μαζί με τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά καταθέσαμε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026. Έναν προϋπολογισμό που αποτυπώνει τη σταθερότητα που κερδίσαμε και τη δυναμική που χτίζουμε για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: Να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη.

Η ανάπτυξη που καταγράφουμε δεν είναι συγκυριακή. Είναι διαρθρωτική, με πολλαπλούς κινητήρες: επενδύσεις, απασχόληση, εξωτερική ζήτηση, εισοδήματα, δημοσιονομική σταθερότητα. Γι’ αυτό και είναι βιώσιμη και μπορεί να στηρίζει με ασφάλεια τους πολίτες.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας. Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext είναι μια από τις σημαντικότερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών και αναβαθμίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή.

Παράλληλα, ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη.

Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να τα βγάζουν δύσκολα πέρα, οικογένειες που πιέζονται από το κόστος ζωής, νέοι που αγωνιούν για ευκαιρίες, επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά για να σταθούν όρθιοι. Δεν αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα.

Η επιτυχία της χώρας δεν έχει νόημα αν δεν γίνεται αισθητή σε όλους. Θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε ψηλά την χώρα, αλλά και να στηρίζουμε τον καθένα ξεχωριστά, με στοχευμένες πολιτικές, με πράξεις. Με σταθερότητα, συνέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, συνεχίζουμε σε μια πορεία που αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα και που δεν πρέπει να χαθεί» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
09:16 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Πιο νωρίς φέτος το Δώρο Χριστουγέννων – Τι πρέπει να γνωρίζετε έως το τέλος του έτους

Στο τέλος του έτους υπενθυμίζεται η υποχρέωση των φορολογουμένων να συγκεντρώσουν το 30% του ε...
07:22 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Προϋπολογισμός: 6+1 μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος το 2026

Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει ο κρατικό...
21:46 , Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

North Evia Pass 2025: Συνολικά υποβλήθηκαν 81.651 αιτήσεις

Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και ...
16:55 , Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Προϋπολογισμός: Όλο το πακέτο παρεμβάσεων στήριξης του εισοδήματος ύψους 2 δισ. ευρώ για το 2026

Τις νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα εφαρμοστούν ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα