Κόντρα Μαρινάκη-Τζανακόπουλου στη Βουλή: «Μιλάτε για χρεοκοπία δέκα χρόνια μετά το 2015;» – «Η αλήθεια λάμπει, σε αυτά που δεν λέτε»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου.

«Να έχετε λίγο σεβασμό στους πολίτες όταν μιλάτε για τη χρεοκοπία, που τους υφαρπάξατε την ψήφο ότι δήθεν θα σκίζατε τα Μνημόνια και τους φορτώσατε 120 δισ. ευρώ και 30 νέους και αυξημένους φόρους», απάντησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης σε παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλου.

«Μιλάτε για χρεοκοπία δέκα χρόνια μετά το 2015; Σας παρακαλώ πολύ. Λίγο σεβασμό στον κόσμο, στους ανθρώπους που τους υφαρπάξατε την ψήφο ότι δήθεν θα σκίσετε τα μνημόνια, θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ με ένα νόμο κι ένα άρθρο, ότι θα κάνατε την Ευρώπη να τρέμει. Και μας φορτώσατε 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 30 νέους και αυξημένους φόρους», όπως είπε.

Ο υφυπουργός απευθυνόμενος στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, προσέθεσε: «Μπορεί να έχετε σπάσει σε διάφορα κομμάτια, μπορεί να ενωθείτε ξανά -μακάρι σας το εύχομαι να το καταφέρετε για να μπείτε και στη Βουλή- αλλά δεν θα ξαναγράψετε την Ιστορία, εκτός αν κάτσετε να ξαναγράψετε ένα βιβλίο για να έχουμε πάρα πολλά μυθιστορήματα και επιλογές για τα Χριστούγεννα που έρχονται και κρύο και χρειάζονται τα παραμύθια. Εδώ, όμως, δεν είμαστε σε ένα αναγνωστήριο. Είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων και πρέπει να λέγονται αλήθειες. Το 2009 η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμανλής, πήγαν στον κόσμο και είπαν την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι -μάλλον αυτούς πάτε να υπερασπιστείτε- είπαν “λεφτά υπάρχουν” και αφού το είπαν έγιναν κυβέρνηση και τρεις μήνες μετά ψήφισαν προϋπολογισμό που αύξανε τις δαπάνες».

«Τώρα, εάν με ρωτάτε ποιoς χρεοκόπησε τη χώρα, ως πολίτης 37 ετών, θεωρώ ότι είναι η λογική της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και λίγο έως πολύ υιοθετήθηκε από πολλές κυβερνήσεις, με το να ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας», είπε και προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει να «είμαστε οι πρώτοι σε μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ και ταυτόχρονα οι πρώτοι σε ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο πρέπει να αυξηθεί παραπάνω».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, κατά την παρέμβασή του, είχε κατηγορήσει τον κ. Μαρινάκη για «αδιανόητη αλαζονεία», λέγοντάς του πως «η αλήθεια λάμπει, σε αυτά που δεν λέτε», υποστηρίζοντας ότι παρέλειψε να πει «ποιός οδήγησε αυτόν τον τόπο στη χρεοκοπία». Ρώτησε μάλιστα τον υφυπουργό εάν του λέει τίποτα το γεγονός ότι ο κ. Καραμανλής παρέδωσε έλλειμμα 15,5%, ότι η χώρα χρεοκόπησε από την πολιτική του κόμματος που υπηρετεί κι αν θυμάται τi παρέδωσε ο κ. Σαμαράς το 2015.

Επιπλέον, ο κ. Τζανακόπουλος κάλεσε τον υφυπουργό να απαντήσει σε σχέση με την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας, εάν του λένε κάτι η λίστα Πέτσα και «ποιος πήρε όλα αυτά τα χρήματα με τι όρους και κριτήρια», για τη δολοφονία Καραϊβάζ, για την ΕΥΠ και τις υποκλοπές, την κατάργηση της ονομαστικοποίησης των μετοχών στους μετόχους των ΜΜΕ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις επιθέσεις στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος από την πλευρά του, σχολίασε τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σχετικά με το νομοσχέδιο επέκρινε την αύξηση παρακράτησης κατά 0,5% της προμήθειας που θα έχουν οι πάροχοι ενέργειας κατά την απόδοση της είσπραξης του Ανταποδοτικού Τέλους υπέρ ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι «όχι μόνο δεν νομοθετείτε για να εισπράξετε αυτά τα 50 εκατ. ευρώ, αλλά αυξάνετε 100% το ποσοστό παρακράτησης για το καρτέλ της ενέργειας. Ποια είναι η πρόθεσή σας απέναντι στο καρτέλ της ενέργειας και κυρίως της διαχείρισης των πόρων της ΕΡΤ;», είπε. Ακόμη, καταλόγισε στον υφυπουργό ότι αύξησε τον μισθό του προέδρου της ΕΡΤ και του διευθύνοντος συμβούλου στα 7.000 ευρώ τον Νοέμβριο του 2024.

Ο υφυπουργός απέρριψε ως αναληθή την αναφορά για αποδοχές ύψους 7.000 ευρώ του προέδρου της ΕΡΤ, λέγοντας ότι οι καθαρές αποδοχές είναι 3.900 ευρώ από τις 2.900 ευρώ που ήταν. «Αυτή η αύξηση ήταν μια συνειδητή απόφαση για μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό γιατί θέλουμε να μπορούν να ανταγωνιστούν διοικήσεις μεγάλων ιδιωτικών σταθμών», είπε.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε, επίσης, ότι «ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ υπογράφουν ισολογισμούς πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Και δεν θεωρώ ότι η αύξηση των 1.000 ευρώ το μήνα που δόθηκε στις αμοιβές τους είναι υπέρογκη. Και μάλιστα τα ποσά αυτά, για διοικήσεις οι οποίες επιστρέφουν πίσω στον κρατικό προϋπολογισμό πλεονάσματα», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για τα τρία ευρώ του Ανταποδοτικού Τέλους υπέρ ΕΡΤ, ο υφυπουργός τόνισε ότι «για την Κυβέρνηση είναι ιερά». Επισήμανε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η πρόβλεψη του νομοσχεδίου αναφέρεται και για τα προηγούμενα χρόνια των ανείσπρακτων από το Ανταποδοτικό Τέλος, που άρχισαν να συσσωρεύονται επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρέη, αλλά δεν κάνατε κάτι για να μπορεί να αποδείξει ο πάροχος ότι δεν τα εισέπραξε». «Εμείς», είπε, «βάζουμε κανόνες και για εκείνα και για τα από δω και πέρα».