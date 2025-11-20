ΕΟΔΥ: 4 θάνατοι από κορονοϊό και 162 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Enikos Newsroom

Υγεία

rapid test ΕΟΔΥ

Μείωση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η δραστηριότητα της γρίπης, ενώ αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής, σύμφωνα με την επιδημιολογοική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 10-16 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

  • Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

  • Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

  • Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
  • Σημειώνεται ότι ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης.
  • Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 162 νέες εισαγωγές COVID19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=214).
  • Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων.
  • Την εβδομάδα 10-16 Νοεμβρίου καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν τέσσερις νέοι θάνατοι.
  • Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.
  • Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

  • Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όπως και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (μηδενικές ανιχνεύσεις την τελευταία εβδομάδα).
  • Πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν τάση επικράτησης του υποκλάδου Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) του ιού της γρίπης, το οποίο ενδέχεται να εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα. Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων αναπνευστικού.
  • Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

  • Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Δείτε εδώ την έκθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
06:00 , Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Έλλειψη θρεπτικών συστατικών: Γαστρεντερολόγος εξηγεί τα πρώιμα σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε για να προστατεύσετε την υγεία σας

Η έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό μπορεί να εμφανιστεί με συμπτώματα που α...
22:00 , Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

«Πέφτω για ύπνο αμέσως κάθε βράδυ ακούγοντας έναν ασυνήθιστο ήχο» – Το κόλπο που βοήθησε μια γυναίκα να κοιμάται καλά

Εάν δυσκολεύεστε να χαλαρώσετε αρκετά για να κοιμηθείτε, υπάρχει μια μέθοδος που αξίζει να δοκ...
06:00 , Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Το «πιο υγιεινό λαχανικό στον κόσμο» – Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την τροφή με τη μεγαλύτερη διατροφική αξία

Εάν αναζητάτε το πιο θρεπτικό λαχανικό που μπορείτε να προσθέσετε στην καθημερινή σας διατροφή...
02:12 , Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΥΥ: Ζημιά 12 εκατ. ευρώ από παράνομες συνταγογραφήσεις – Η ανακοίνωση του Οργανισμού

Τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας, τους οποίους είχαν πραγματοποιήσει, εδώ και μήνες...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα