Κηδεία Φλαμπουράρη – Βούτσης: «Αλέκο, διακρίθηκες για τη σεμνότητα και την τιμιότητα»

Για την πολιτική διαδρομή και την παρακαταθήκη του Αλέκου Φλαμπουράρη μίλησε ο Νίκος Βούτσης στον επικήδειο του στην πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς.

«Επέλεξες και την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», ανέφερε ο Νίκος Βούτσης.

Και πρόσθεσε: «Αλέκο, διακρίθηκες για τη σεμνότητα και την τιμιότητα. Πάντοτε παρών και αλληλέγγυος.

«Ήσουν πάντα μειλίχιος, μετρημένος και αποτελεσματικός. Είχες πάντα πολύ καλές σχέσεις με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, χωρίς ποτέ να παρεξηγηθείς», τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής.