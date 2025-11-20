Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 25χρονο που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας – ΦΩΤΟ 

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, συνελήφθη απογευματινές ώρες της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στην Αθήνα, 25χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών-διακίνηση.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας αναφορικά με τη δράση του 25χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στην οικία του, η οποία είχε τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- -172,5- γραμμ. κάνναβης,
- -42,4- γραμμ. κοκαΐνης και
- -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε την φωτογραφία της ΕΛ.ΑΣ.: