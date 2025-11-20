Κρεμλίνο: Προκλητικά τα σχόλια του προέδρου της Airbus για τα πυρηνικά όπλα – Οι Ευρωπαίοι χάνουν την αυτοσυγκράτησή τους

Το Κρεμλίνο επέκρινε σήμερα σχόλια που έκανε για τα ρωσικά πυρηνικά όπλα ο πρόεδρος της Airbus, ρωτώντας πρώτα-πρώτα γιατί κάποιος όπως αυτός κάνει τα σχόλια αυτά και σημειώνοντας ότι «ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι χάνουν την αυτοσυγκράτησή τους».

Ο πρόεδρος της Airbus, Ρενέ Όμπερμαν, κάλεσε χθες, Τετάρτη, τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα σε απάντηση στην, όπως δήλωσε, απειλή που θέτουν οι Iskander, οι ρωσικοί πύραυλοι που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή και έχουν αναπτυχθεί από τη Μόσχα στο Καλίνινγκραντ.

Σε ερώτηση για τα σχόλια του Όμπερμαν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε: «Γιατί ανακατεύεται με τα πυρηνικά όπλα;»

Το Καλίνινγκραντ είναι μέρος της Ρωσίας και η Μόσχα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εγγυηθεί την ασφάλειά του, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Είναι προφανές ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι χάνουν την αυτοσυγκράτησή τους και την περίσκεψή τους στις προσεγγίσεις τους. Δυστυχώς, κάποιοι κάνουν προκλητικές δηλώσεις και ζητούν περαιτέρω βήματα για να οξύνουν και να κλιμακώσουν τις εντάσεις. Αυτό το βλέπουμε αρνητικά», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ