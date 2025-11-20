Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Ήρθατε στη Βουλή και λόγω του εκνευρισμού σας είπατε ψέματα – Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σας

Αιχμηρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη.

«Κανείς δε θα ήθελε να είναι στη θέση σας κ. Ανδρουλάκη. Ελλείψει προγράμματος, εναλλακτικής λύσης ή οποιασδήποτε λύσης που θα μπορούσατε να προτείνετε, περιμένατε μήνες ολόκληρους τη μέρα που θα έρθουν δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες στην εξεταστική για κάνετε το δικό σας σόου.

Είναι φοβερό για κάποιον να πιστεύει ότι για το ίδιο λάθος στη ζωή, θα έχει άλλο αποτέλεσμα. Στην αρχή λέγατε “σιγά μην τους καλέσουν”. Μετά είπατε “θα τους συγκαλύψουν”. Στον Εισαγγελέα ποιος τους έστειλε; Αυτός που υποτίθεται ότι τους συγκάλυπτε. Γιατί είπατε “σιγά το πράγμα”. Τους στείλατε εσείς στον Εισαγγελέα; Ποιος πρότεινε να πάνε στον Εισαγγελέα; Η κυβερνητική πλειοψηφία», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Είπατε και κάτι άλλο φοβερό. Δεν ξέρω, αν το κάνατε κατά λάθος, κ. Ανδρουλάκη, αλλά ίσως είναι και ένα μεγάλο αυτογκόλ. Ένα κανονικό αυτογκόλ, όχι σαν αυτά που επικαλείστε εσείς για εμάς. Είπατε ότι στον Εισαγγελέα θα πάει μόνος του, για τις πράξεις του. Είναι τελικά κατηγορούμενος; Ήρθε και άλλος μάρτυρας και δεν είδα να επικαλείστε κάτι σήμερα. Μιλήσατε πάλι, λες και η ομιλία σας είναι από τεχνητή νοημοσύνη, για τα γνωστά των προηγούμενων ετών και όλες αυτές τις γνωστές αιτιάσεις. Αλλά είπατε και ένα ψέμα σε δημόσια μετάδοση το οποίο προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ότι ο κ. Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά σε έναν μάρτυρα», πρόσθεσε.

«Ρωτά ο κ. Λαζαρίδης τον μάρτυρα αν του επιτέθηκε σωματικά με τον μάρτυρα να το αρνείται. Άρα, κ. Ανδρουλάκη ήρθατε σήμερα στη Βουλή και λόγω του εκνευρισμού σας, είπατε ψέματα», συμπλήρωσε.

Δείτε το έγγραφο

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επίθεση στην οποία προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για την ελευθερία του Τύπου.

«Είπατε επίσης σήμερα για ένα νομοσχέδιο το οποίο θωρακίζει την ελευθερία του Τύπου ότι οι δημοσιογράφοι που αναπαράγουν το κυβερνητικό αφήγημα είναι για γέλια, επειδή δεν σας αρέσει αυτό που λένε. Δηλαδή η θέση της κυβέρνησης όταν αναπαράγεται είναι για γέλια; Αλήθεια κ. Ανδρουλάκη; Πάρτε από τα πρακτικά την έκθεση Reuters που κατατάσσει το ΕΡΤnews πρώτο σε αξιοπιστία και αν δεν πιστεύετε το πρακτορείο αυτό, ζητήστε την ετήσια έκθεση για το κράτος Δικαίου. Αλλά πώς να μιλήσετε εσείς για κράτος Δικαίου όταν συκοφαντείτε έναν Πρωθυπουργό ως ενορχηστρωτή μιας συγκάλυψης που δεν έγινε ποτέ; Αν δεν αλλάξετε ρότα, δεν πρόκειται να δείτε χαΐρι κ. Ανδρουλάκη», τόνισε.

Σχετικά με τις βεντέτες ξεκαθάρισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν είπε ποτέ ότι η βεντέτα είναι έγκλημα τιμής θέλοντας να τη δικαιολογήσει».

«Είπε ότι αυτό είναι συμμορίες και όχι βεντέτες. Δεν είπε ότι είναι έγκλημα τιμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.