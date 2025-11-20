Πάτρα: Προθεσμία πήρε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης – Tι είπε ο δικηγόρος του

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε, σήμερα το πρωί 20/11, ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονης στην Πάτρα. Ο ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη χθες, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής διαφορετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Η σύλληψή του έγινε χθες, στο σπίτι του σε περιοχή της Αχαΐας, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από την ανακρίτρια Πατρών και διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές. Ο 16χρονος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν τέλεσε τις πράξεις που του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ήταν διαθέσιμος για οποιαδήποτε διευκρίνιση, σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.

Κοραντζόπουλος: «Το σύνολο των στοιχείων θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και την ανακρίτρια»

Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, είπε ότι η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται βάσει των άρθρων 336 και 339 του Ποινικού Κώδικα, ωστόσο θεωρεί ότι τελικά μπορεί να προκύψει εφαρμογή διαφορετικών διατάξεων, όπως τα άρθρα 224, 229 και 230, τα οποία αφορούν ψευδή κατάθεση, καταμήνυση και ψευδή καταγγελία. «Το σύνολο των στοιχείων θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και την ανακρίτρια», τόνισε στο Pelop.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, συνοδευόμενη από την ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε μετά την εξέταση της 12χρονης. Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται στις υποθέσεις ανήλικων θυμάτων.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο παιδιά είχαν έρθει σε επαφή μέσω κοινωνικών δικτύων και συναντήθηκαν σε περιοχή της νότιας Πάτρας. Από την έρευνα προκύπτει ότι ο 16χρονος μετέβη με τη 12χρονη σε σχολικό συγκρότημα, όπου όπως αναφέρεται στη δικογραφία έλαβαν χώρα οι πράξεις που κατήγγειλε η μητέρα της.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων και την αποστολή του φακέλου στον εισαγγελέα. Παράλληλα, σε βάρος των γονέων του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Οι επόμενες διαδικαστικές ενέργειες θα καθοριστούν μετά την απολογία του 16χρονου, ο οποίος, εντός των επόμενων ημερών θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

