Πακέτο 1,2 δισ. στη ΔΕΘ έως και το 2027 – Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Το «πράσινο φως» για ένα νέο πακέτο ελαφρύνσεων δίνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς οι δημοσιονομικές επιδόσεις του 2025 αποδείχθηκαν ανώτερες των προσδοκιών. Με «προίκα» την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα τις παρεμβάσεις που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Η εξαγγελία των μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως μετά την επισημοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025, σηματοδοτεί την απαρχή ενός ευρύτερου πλάνου. Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι η σταδιακή επιστροφή των θετικών δημοσιονομικών επιδόσεων στους πολίτες, με ορίζοντα υλοποίησης τόσο την τρέχουσα χρονιά όσο και το 2027.

Δημοσιονομικός χώρος 1,7 δισ. ευρώ έως το 2027

Κεντρικό πυλώνα αυτού του προγραμματισμού αποτελούν οι επερχόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, το εύρος των οποίων καθορίζεται από τη σημαντική υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Η επικύρωση των στοιχείων για το 2025 δείχνει ότι το πλεόνασμα “εκτοξεύθηκε” στο 4,9% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον προηγούμενο στόχο του 3,7%.

Με βάση τα στοιχεία αυτά διαμορφώνεται συνολικά δημοσιονομικός χώρος ( αφού υπολογιστούν και οι περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες) 1,7 δισ. ευρώ για εφέτος και το επόμενο έτος. Από αυτά, τα 500 εκατ. ευρώ καλύπτονται με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη την περασμένη εβδομάδα ( επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, 150 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά, αύξηση στα 300 ευρώ στην ενίσχυση για συνταξιούχους κτλ.). Οπότε, απομένουν 1,2 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 200 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για νέα μέτρα στήριξης εφέτος και άλλο 1 δισ. ευρώ που θα αφορούν εξαγγελίες για το 2027.

Ανθεκτικότητα της οικονομίας παρά τις διεθνείς προκλήσεις

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πίσω από τον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται η ισχυρή απόδοση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα που φέρνουν τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής. Παρά το υψηλό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει εφέτος στα επίπεδα του 2% μετά την αναθεώρηση του αρχικού στόχου 2,4% όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα η όποια εφετινή αναθεώρηση του στόχου για το ΑΕΠ θα καλυφθεί από την αναθεώρηση προς τα πάνω στο 2% από 1,7% αρχικής πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης για το 2027.

Η εξίσωση των αναθεωρήσεων οδηγεί επίσης σε ακόμη υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026. Για αυτό και ο νέος στόχος που έθεσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 είναι 3,2% του ΑΕΠ από 2,8% του ΑΕΠ. Στο 3,2% του ΑΕΠ καθορίζεται και ο στόχος για το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2027. Αναθεωρείται επίσης προς το καλύτερο η εκτίμηση για το ύψος του δημόσιου χρέους φέτος στο 136,8% του ΑΕΠ από 138,2% και σε 130,3% το 2027.

Στο επίκεντρο επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προχωρήσει στη σύνθεση των μέτρων στήριξης της ΔΕΘ. Πρόθεση της κυβέρνησης όπως έχει ήδη εξαγγελθεί είναι βασικός πυλώνας του πακέτου αυτού να είναι τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να εξεταστούν είναι: