Ζελένσκι: Παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία – «Θα μιλήσω με τον Τραμπ»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει τις διπλωματικές ευκαιρίες με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Η είδηση έρχεται μετά από τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών για ένα «μυστικό» ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, να παραδώσει διάφορες κατηγορίες όπλων, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα, ως μέρος του προτεινόμενου σχεδίου, όπως μεταδίδει το Sky News.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

Ο Ζελένσκι «συμφώνησε να εργαστεί πάνω στις διατάξεις του σχεδίου» μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, σύμφωνα με αντίστοιχη ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πραγματική ειρήνη», συνεχίζει η ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ από τις αρχές του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Είμαστε έτοιμοι ακόμη και τώρα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», ανέφερε η ανακοίνωση.