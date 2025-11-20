Ζελένσκι: Παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία – «Θα μιλήσω με τον Τραμπ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι -Τραμπ στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ,  από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.  Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει τις διπλωματικές ευκαιρίες με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Η είδηση έρχεται μετά από τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών για ένα «μυστικό» ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, να παραδώσει διάφορες κατηγορίες όπλων, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα, ως μέρος του προτεινόμενου σχεδίου, όπως μεταδίδει το Sky News.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

Ο Ζελένσκι «συμφώνησε να εργαστεί πάνω στις διατάξεις του σχεδίου» μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, σύμφωνα με αντίστοιχη ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πραγματική ειρήνη», συνεχίζει η ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ από τις αρχές του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Είμαστε έτοιμοι ακόμη και τώρα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα