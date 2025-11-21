Συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Συνάντηση με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε την Παρασκευή (21/11) το απόγευμα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στη συνάντηση εξετάστηκαν θέματα επενδύσεων και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

«Καλωσόρισα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης για τη συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, προσθέτοντας:

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας.

Ευχήθηκα στη νέα πρέσβη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των λαών και των χωρών μας και των μεγάλων προοπτικών διεύρυνσης της διμερούς μας συνεργασίας».

