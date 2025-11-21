Ρωσία: Έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για ειρήνευση στην Ουκρανία – «Μπορεί να αποτελέσει βάση λύσης, αν απορριφθεί θα μιλήσουν τα όπλα», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Μιλώντας σε συνεδρίαση του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας στη Μόσχα, ανέφερε ότι οι προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ συζητήθηκαν αρχικά στη σύνοδο κορυφής των δύο προέδρων στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το πρόσφατα ανακοινωθέν σχέδιο 28 σημείων ως «εκσυγχρονισμένη» εκδοχή των προτάσεων αυτών, σύμφωνα με το BBC. Πληροφορίες από άλλα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως το κείμενο «μπορεί να αποτελέσει βάση για την τελική διευθέτηση».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το προσχέδιο δεν είχε προηγουμένως συζητηθεί με τη ρωσική πλευρά και ότι το Κίεβο εμφανίζεται αντίθετο με τις προτάσεις που έχουν τεθεί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη για ειρηνική λύση» στον πόλεμο, σημειώνοντας πως μια διευθέτηση είναι εφικτή, αλλά «οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν». Το κείμενο δεν έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία είναι κατά του σχεδίου υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Νομίζω ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι η βάση για μια τελική λύση πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτική λύση, αλλά οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν».

Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη, εάν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο. Στην ουσία υποστήριξε το σχέδιο, λέγοντας ότι μπορεί να «αποτελέσει τη βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία» στην Ουκρανία.

Υπέρ του σχεδίου ο Πούτιν

«Το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, η αμερικανική πλευρά μας ζήτησε να κάνουμε ορισμένους συμβιβασμούς και να δείξουμε ευελιξία, όπως είπαν. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άνκορατζ, επιβεβαιώσαμε ότι, παρά ορισμένα περίπλοκα ζητήματα και δυσκολίες για εμάς, εξακολουθούμε να συμφωνούμε με αυτές τις προτάσεις».

Ο Πούτιν είπε ακόμα ότι η Ουκρανία αρνήθηκε να αποδεχτεί τις προτάσεις. «Πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα, ουσιαστικά εκσυγχρονισμένη έκδοση του σχεδίου, που τώρα περιλαμβάνει 28 σημεία. Έχουμε το κείμενό του. Πιστεύω ότι και αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την τελική ειρηνευτική διευθέτηση», εξήγησε.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί σίγουρα μια διεξοδική συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που προτείνεται. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.

Αν το απορρίψουν θα μιλήσουν τα όπλα

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε χθες πως κατέλαβε αυτήν την πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις, μικρότερες σε αριθμό και σε εξοπλισμό, βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση.

Το τελεσίγραφο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη πως πιστεύει ότι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, είναι “κατάλληλη” καταληκτική ημερομηνία για να αποδεχτεί η Ουκρανία το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Είχα πολλές καταληκτικές ημερομηνίες, αλλά αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, η τάση είναι να τις παρατείνουμε. Ωστόσο η Πέμπτη είναι, πιστεύουμε, η κατάλληλη στιγμή”, δήλωσε ο Τραμπ σε εκπομπή του Fox News Radio.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι εάν οι μάχες συνεχιστούν, οι Ουκρανοί όπως και να έχει “θα χάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα” τα εδάφη που θα έπρεπε να παραχωρήσουν στη Ρωσία, εάν αυτό το σχέδιο επικυρωνόταν. “Είναι πολλοί θαρραλέοι”, τόνισε αναφερόμενος σε Ουκρανούς μαχητές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν “δεν θέλει πια πόλεμο”, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί μετά την Ουκρανία σε άλλες χώρες της περιοχής.

Όπως είπε, ο Ρώσος ομόλογός του “τιμωρήθηκε” από τη διάρκεια της σύγκρουσης, που είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε προβλέψει η Μόσχα όταν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οδυνηρή επιλογή για το Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε σκεπτικισμό σήμερα για το αμερικανικό σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό σχεδόν τεσσάρων χρόνων ρωσικής εισβολής, καθώς το Κίεβο το θεωρεί πολύ ευνοϊκό προς το Κρεμλίνο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαβεβαιώνει ότι δεν θα “προδώσει” τη χώρα του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουρανία την ερχόμενη εβδομάδα θα κληθεί να κάνει μια οδυνηρή επιλογή, ανάμεσα στην αξιοπρέπειά της και στον σημαντικότερο εταίρο της.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει από την πλευρά του ότι συζητεί το σχέδιο τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα.