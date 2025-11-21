Μανούσος Μανουσάκης: Συγκινεί η σύζυγός του για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του – «Δεν έφυγε από τη ζωή, κοιμήθηκε…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μανούσος Μανουσάκης

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε την Πέμπτη (20/11), από την ημέρα που ο Μανούσος Μανουσάκης πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Η σύζυγός του, Μαρία, μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για την απώλεια του σπουδαίου σκηνοθέτη και σεναριογράφου. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι συμπορεύτηκε για πάνω από πενήντα χρόνια, το 1975 παντρεύτηκε, ενώ στη διάρκεια της κοινής του ζωής απέκτησε δύο παιδιά.

Η Μαρία Μανουσάκη αναφερόμενη στον αείμνηστο σύζυγό της και καλλιτέχνη, είπε πως: «Σαν σήμερα ο Μανούσος κοιμήθηκε. Δεν έφυγε από τη ζωή, κοιμήθηκε. Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Πέτρος Ξεκούκης: “Αυτός που δεν ξεχνιέται, κοιμάται”. Εγώ περιμένω ακόμα να ξυπνήσει! Είναι από τα πράγματα που δεν μπορείς παρά να κάνεις το επόμενο βήμα».

«Ξυπνάω το πρωί και φεύγω κατευθείαν για τη δουλειά και το βράδυ δουλεύω μέχρι αργά. Πώς το βιώνω; Πολλές φορές μιλάμε, δεν είναι δίπλα μου, αλλά μέσα στη μέρα θα πω: “Να τον ρωτήσω, συμφωνεί με αυτό;”. Πολλές φορές μιλάω και απαντάω κιόλας έτσι; Και αν δεν μου αρέσει αυτό που μου έχει απαντήσει, μαλώνω κιόλας», συνέχισε.

Επιπλέον, η Μαρία Μανουσάκη εξομολογήθηκε πως: «Είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχουν σταθεί δίπλα μου πάρα πολλοί φίλοι, με καλούν στα σπίτια τους, Σαββατοκύριακα, έχω τα δύο εγγονάκια μου που δεν σε αφήνουν να ασχοληθείς με τίποτα άλλο όταν είσαι μαζί τους. Από αυτή την άποψη είμαι πολύ τυχερή.

Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάνω από μισό αιώνα, δεν κρατάς κάτι, είναι το άλλο μισό σου. Είμαι μισή εγώ, μισός και αυτός. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα κάναμε όλα μαζί με τον Μανούσο. Τα χωρίζαμε, εγώ ήμουν δηλαδή στην παραγωγή και αυτός στο καλλιτεχνικό, αλλά τα κάναμε όλα μαζί!».

